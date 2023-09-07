«Тиффани Ван Соест (США)» – «Сара Моуссаддак (Фра)». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тиффани Ван Соест (США) — Сара Моуссаддак (Фра). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тиффани Ван Соест (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 09 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тиффани Ван Соест (США) — Сара Моуссаддак (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиффани Ван Соест (США) — Сара Моуссаддак (Фра):

победа Тиффани Ван Соест (США) – 0, ничья – 0, победа Сара Моуссаддак (Фра) – 0

Прогноз на матч Тиффани Ван Соест (США) – Сара Моуссаддак (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 сентября :

Так как Тиффани Ван Соест (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сара Моуссаддак (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тиффани Ван Соест (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тиффани Ван Соест (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тиффани Ван Соест (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тиффани Ван Соест (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тиффани Ван Соест (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тиффани Ван Соест (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Сара Моуссаддак (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сара Моуссаддак (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сара Моуссаддак (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сара Моуссаддак (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сара Моуссаддак (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Тиффани Ван Соест (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Тиффани Ван Соест (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Тиффани Ван Соест (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Тиффани Ван Соест (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Тиффани Ван Соест (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Тиффани Ван Соест (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Сара Моуссаддак (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сара Моуссаддак (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сара Моуссаддак (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сара Моуссаддак (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сара Моуссаддак (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сара Моуссаддак (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Тиффани Ван Соест (США) – Сара Моуссаддак (Фра) 09.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тиффани Ван Соест (США) и Сара Моуссаддак (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Тиффани Ван Соест (США) и Сара Моуссаддак (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тиффани Ван Соест (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сара Моуссаддак (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тиффани Ван Соест (США) — Сара Моуссаддак (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тиффани Ван Соест (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тиффани Ван Соест (США) — Сара Моуссаддак (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сара Моуссаддак (Фра).

Тиффани Ван Соест (США)

На самом деле Тиффани Ван Соест (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Тиффани Ван Соест (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Тиффани Ван Соест (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Тиффани Ван Соест (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Тиффани Ван Соест (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сара Моуссаддак (Фра)

Сара Моуссаддак (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Сара Моуссаддак (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Сара Моуссаддак (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Сара Моуссаддак (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Сара Моуссаддак (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Тиффани Ван Соест (США) — Сара Моуссаддак (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 сентября

Спортивные эксперты считают, что Тиффани Ван Соест (США) сейчас намного сильнее, чем Сара Моуссаддак (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Тиффани Ван Соест (США) и Сара Моуссаддак (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.