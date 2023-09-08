«Верлесон Альмейда (Бра)» – «Достон Бозоров (Узб)». 08.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 сентября должен состояться бой Верлесон Альмейда (Бра) — Достон Бозоров (Узб), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Верлесон Альмейда (Бра) и Достон Бозоров (Узб) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Верлесон Альмейда (Бра) — Достон Бозоров (Узб) пройдет 08 сентября, и можно не сомневаться, что в 17:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Верлесон Альмейда (Бра) имеет две победы нокаутом, а Достон Бозоров (Узб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Верлесон Альмейда (Бра) — Достон Бозоров (Узб):

победа Верлесон Альмейда (Бра) – 0, ничья – 0, победа Достон Бозоров (Узб) – 0

Прогноз на матч Верлесон Альмейда (Бра) – Достон Бозоров (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 сентября :

Букмекерские конторы на бой Верлесон Альмейда (Бра) — Достон Бозоров (Узб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Верлесон Альмейда (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Верлесон Альмейда (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Верлесон Альмейда (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Верлесон Альмейда (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Верлесон Альмейда (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Верлесон Альмейда (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Верлесон Альмейда (Бра) может и не устоять на ногах.

Достон Бозоров (Узб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Достон Бозоров (Узб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Достон Бозоров (Узб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Достон Бозоров (Узб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Достон Бозоров (Узб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Верлесон Альмейда (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Верлесон Альмейда (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Верлесон Альмейда (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Верлесон Альмейда (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Верлесон Альмейда (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Достон Бозоров (Узб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Достон Бозоров (Узб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Достон Бозоров (Узб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Достон Бозоров (Узб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Верлесон Альмейда (Бра) – Достон Бозоров (Узб) 08.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Верлесон Альмейда (Бра) и Достон Бозоров (Узб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Верлесон Альмейда (Бра) и Достон Бозоров (Узб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Верлесон Альмейда (Бра) и Достон Бозоров (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Верлесон Альмейда (Бра) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Верлесон Альмейда (Бра) — Достон Бозоров (Узб) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Достон Бозоров (Узб), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Верлесон Альмейда (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Верлесон Альмейда (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Верлесон Альмейда (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Верлесон Альмейда (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Верлесон Альмейда (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Верлесон Альмейда (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Достон Бозоров (Узб)

Последний раз Достон Бозоров (Узб) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Достон Бозоров (Узб) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Достон Бозоров (Узб) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Достон Бозоров (Узб) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Достон Бозоров (Узб)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Достон Бозоров (Узб) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Верлесон Альмейда (Бра) — Достон Бозоров (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 сентября

Спортивные эксперты считают, что Верлесон Альмейда (Бра) сейчас намного сильнее, чем Достон Бозоров (Узб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Верлесон Альмейда (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Достон Бозоров (Узб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Верлесон Альмейда (Бра).