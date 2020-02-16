Прогноз ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен) (16-го февраля), ставки и коэффициенты

ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен). Прогноз, ставки на матч (16.02.20)

16-го февраля в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) примет соперника по национальному первенству БГПУ Благовещенск (жен).



16-го февраля состоится баскетбольный матч ДВГАФК Хабаровск (жен) – БГПУ Благовещенск (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 07:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен), запланированное на 16-го февраля. Поставить на матч можно будет до 07:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба БГПУ Благовещенск (жен) была еще пять лет назад.

ДВГАФК Хабаровск (жен)

Сейчас баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле ДВГАФК Хабаровск (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



БГПУ Благовещенск (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба БГПУ Благовещенск (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Студенческая лига, ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба ДВГАФК Хабаровск (жен) наконец-то возвращаются домой, а 16-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК БГПУ Благовещенск (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 07:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен). Прогноз, ставки на матч(16.02.20)

ДВГАФК Хабаровск (жен)

В последние годы ДВГАФК Хабаровск (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба ДВГАФК Хабаровск (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

БГПУ Благовещенск (жен)

После того, как баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го февраля сыграет матч против БК БГПУ Благовещенск (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ДВГАФК Хабаровск (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ДВГАФК Хабаровск (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ДВГАФК Хабаровск (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба БГПУ Благовещенск (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба БГПУ Благовещенск (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ДВГАФК Хабаровск (жен) — БГПУ Благовещенск (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба ДВГАФК Хабаровск (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба ДВГАФК Хабаровск (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба БГПУ Благовещенск (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб БГПУ Благовещенск (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба БГПУ Благовещенск (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat4-243339-yunayted-dzhenereyshens-ur-bbk-prognoz-i-stavki-ot-specialista-16-02-20/