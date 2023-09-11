Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.09.23)

Прогноз и ставка на матч Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс 12-го сентября

12-го сентября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Локкизано/Хартиг , а противостоять в этом поединке будет Ван Тилбург/Херманс.



Теннисное противостояние Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 12-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Локкизано/Хартиг является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

12-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ван Тилбург/Херманс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ван Тилбург/Херманс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Локкизано/Хартиг

Локкизано/Хартиг отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Локкизано/Хартиг проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Локкизано/Хартиг проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Локкизано/Хартиг играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Локкизано/Хартиг больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ван Тилбург/Херманс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ван Тилбург/Херманс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ван Тилбург/Херманс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ван Тилбург/Херманс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ван Тилбург/Херманс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ван Тилбург/Херманс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ван Тилбург/Херманс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ван Тилбург/Херманс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ван Тилбург/Херманс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Локкизано/Хартиг и Ван Тилбург/Херманс являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.09.23)

Локкизано/Хартиг

Несмотря на внушительный возраст, Локкизано/Хартиг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Локкизано/Хартиг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Локкизано/Хартиг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Локкизано/Хартиг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Локкизано/Хартиг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ван Тилбург/Херманс

Этот сезон Ван Тилбург/Херманс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ван Тилбург/Херманс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ван Тилбург/Херманс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ван Тилбург/Херманс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Локкизано/Хартиг и Ван Тилбург/Херманс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Локкизано/Хартиг и Ван Тилбург/Херманс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Локкизано/Хартиг, и Ван Тилбург/Херманс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс: ставим на двойные ошибки

Локкизано/Хартиг и Ван Тилбург/Херманс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Локкизано/Хартиг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ван Тилбург/Херманс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Локкизано/Хартиг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ван Тилбург/Херманс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Локкизано/Хартиг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ван Тилбург/Херманс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Локкизано/Хартиг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Локкизано/Хартиг — Ван Тилбург/Херманс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Локкизано/Хартиг и Ван Тилбург/Херманс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.