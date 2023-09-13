«Салавди Джамалдаев (Рос)» – «Руслан Амуев (Кир)». 14.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Салавди Джамалдаев (Рос) — Руслан Амуев (Кир). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Салавди Джамалдаев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Салавди Джамалдаев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Руслан Амуев (Кир), так что вряд ли в 16:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Салавди Джамалдаев (Рос) — Руслан Амуев (Кир):

победа Салавди Джамалдаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Руслан Амуев (Кир) – 0

Прогноз на матч Салавди Джамалдаев (Рос) – Руслан Амуев (Кир) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Салавди Джамалдаев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Руслан Амуев (Кир) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Салавди Джамалдаев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Салавди Джамалдаев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Салавди Джамалдаев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Салавди Джамалдаев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Салавди Джамалдаев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Салавди Джамалдаев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Руслан Амуев (Кир) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Руслан Амуев (Кир) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Руслан Амуев (Кир) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Руслан Амуев (Кир) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Руслан Амуев (Кир) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Салавди Джамалдаев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Салавди Джамалдаев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Салавди Джамалдаев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Салавди Джамалдаев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Руслан Амуев (Кир) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Руслан Амуев (Кир) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Руслан Амуев (Кир) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Руслан Амуев (Кир) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Руслан Амуев (Кир) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Салавди Джамалдаев (Рос) – Руслан Амуев (Кир) 14.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Салавди Джамалдаев (Рос) и Руслан Амуев (Кир) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Салавди Джамалдаев (Рос) и Руслан Амуев (Кир). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Салавди Джамалдаев (Рос) и Руслан Амуев (Кир) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Салавди Джамалдаев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Руслан Амуев (Кир) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Салавди Джамалдаев (Рос) и Руслан Амуев (Кир) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Салавди Джамалдаев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Руслан Амуев (Кир), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Салавди Джамалдаев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Салавди Джамалдаев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Салавди Джамалдаев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Салавди Джамалдаев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Салавди Джамалдаев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Руслан Амуев (Кир)

Руслан Амуев (Кир) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Руслан Амуев (Кир) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Руслан Амуев (Кир) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Руслан Амуев (Кир) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Руслан Амуев (Кир) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Салавди Джамалдаев (Рос) — Руслан Амуев (Кир). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14 сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Салавди Джамалдаев (Рос) — Руслан Амуев (Кир) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Салавди Джамалдаев (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Салавди Джамалдаев (Рос) — Руслан Амуев (Кир) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Салавди Джамалдаев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.