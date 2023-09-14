«Робсон Консейсано (Бра)» – «Умберто Галиндо (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го сентября 2023 года должен состояться бой Робсон Консейсано (Бра) — Умберто Галиндо (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 16-го сентября 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Робсон Консейсано (Бра) — Умберто Галиндо (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робсон Консейсано (Бра) — Умберто Галиндо (США):

победа Робсон Консейсано (Бра) – 0, ничья – 0, победа Умберто Галиндо (США) – 0

Прогноз на матч Робсон Консейсано (Бра) – Умберто Галиндо (США) Бои, титульный бой, 16-го сентября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Робсон Консейсано (Бра) — Умберто Галиндо (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Робсон Консейсано (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Робсон Консейсано (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Робсон Консейсано (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Робсон Консейсано (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Робсон Консейсано (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Робсон Консейсано (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Умберто Галиндо (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Умберто Галиндо (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Умберто Галиндо (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Умберто Галиндо (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Умберто Галиндо (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Робсон Консейсано (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Робсон Консейсано (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Робсон Консейсано (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Робсон Консейсано (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Робсон Консейсано (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Умберто Галиндо (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Умберто Галиндо (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Умберто Галиндо (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Умберто Галиндо (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Умберто Галиндо (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Умберто Галиндо (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Умберто Галиндо (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Робсон Консейсано (Бра) – Умберто Галиндо (США) 16.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Робсон Консейсано (Бра) и Умберто Галиндо (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Умберто Галиндо (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Робсон Консейсано (Бра)

На самом деле Робсон Консейсано (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Робсон Консейсано (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Робсон Консейсано (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Робсон Консейсано (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Робсон Консейсано (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Умберто Галиндо (США)

Последний раз Умберто Галиндо (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Умберто Галиндо (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Умберто Галиндо (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Умберто Галиндо (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Умберто Галиндо (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Умберто Галиндо (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Робсон Консейсано (Бра) — Умберто Галиндо (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го сентября 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Робсон Консейсано (Бра) сейчас намного сильнее, чем Умберто Галиндо (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Робсон Консейсано (Бра) — Умберто Галиндо (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Умберто Галиндо (США) выиграет нокаутом.