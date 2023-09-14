«Ксандер Зейес (П-Рик)» – «Роберто Валенсуэла Мл. (Мек)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ксандер Зейес (П-Рик) — Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) на 16 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

В 03:00 по московскому времени Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ксандер Зейес (П-Рик).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ксандер Зейес (П-Рик) — Роберто Валенсуэла Мл. (Мек):

победа Ксандер Зейес (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) – 0

Прогноз на матч Ксандер Зейес (П-Рик) – Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) Бои, титульный бой, 16 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Ксандер Зейес (П-Рик) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ксандер Зейес (П-Рик) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ксандер Зейес (П-Рик) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ксандер Зейес (П-Рик) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ксандер Зейес (П-Рик) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ксандер Зейес (П-Рик) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Ксандер Зейес (П-Рик) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ксандер Зейес (П-Рик) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ксандер Зейес (П-Рик) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ксандер Зейес (П-Рик) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ксандер Зейес (П-Рик) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ксандер Зейес (П-Рик) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Ксандер Зейес (П-Рик) – Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) 16.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ксандер Зейес (П-Рик) — Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ксандер Зейес (П-Рик) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ксандер Зейес (П-Рик) — Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Роберто Валенсуэла Мл. (Мек).

Ксандер Зейес (П-Рик)

На самом деле Ксандер Зейес (П-Рик) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Ксандер Зейес (П-Рик) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Ксандер Зейес (П-Рик) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Ксандер Зейес (П-Рик) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Ксандер Зейес (П-Рик) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Роберто Валенсуэла Мл. (Мек)

Уже несколько лет Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ксандер Зейес (П-Рик) — Роберто Валенсуэла Мл. (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 16 сентября

На титульный бой Ксандер Зейес (П-Рик) — Роберто Валенсуэла Мл. (Мек) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ксандер Зейес (П-Рик) и Роберто Валенсуэла Мл. (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ксандер Зейес (П-Рик) выиграет с помощью нокаута.