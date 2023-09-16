«Джимми Лоусон (США)» – «Мэтт Адамс (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го сентября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джимми Лоусон (США) — Мэтт Адамс (США). На ринге его участники появятся в 04:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джимми Лоусон (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 16-го сентября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джимми Лоусон (США) — Мэтт Адамс (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джимми Лоусон (США) — Мэтт Адамс (США):

победа Джимми Лоусон (США) – 1.23, ничья – 85, победа Мэтт Адамс (США) – 3.99

Прогноз на матч Джимми Лоусон (США) – Мэтт Адамс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го сентября 2023 года :

Так как Джимми Лоусон (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.23. В то же время Мэтт Адамс (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.99.

История личных встреч

На данный момент Джимми Лоусон (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джимми Лоусон (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джимми Лоусон (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джимми Лоусон (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Мэтт Адамс (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мэтт Адамс (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мэтт Адамс (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мэтт Адамс (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мэтт Адамс (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джимми Лоусон (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джимми Лоусон (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джимми Лоусон (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джимми Лоусон (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джимми Лоусон (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джимми Лоусон (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Мэтт Адамс (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мэтт Адамс (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мэтт Адамс (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мэтт Адамс (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мэтт Адамс (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джимми Лоусон (США) – Мэтт Адамс (США) 16.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джимми Лоусон (США) и Мэтт Адамс (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джимми Лоусон (США) и Мэтт Адамс (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джимми Лоусон (США) и Мэтт Адамс (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джимми Лоусон (США) и Мэтт Адамс (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джимми Лоусон (США) и Мэтт Адамс (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джимми Лоусон (США) — Мэтт Адамс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мэтт Адамс (США).

Джимми Лоусон (США)

Так как Джимми Лоусон (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джимми Лоусон (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джимми Лоусон (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джимми Лоусон (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мэтт Адамс (США)

На данный момент Мэтт Адамс (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Мэтт Адамс (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Мэтт Адамс (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Мэтт Адамс (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Мэтт Адамс (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джимми Лоусон (США) — Мэтт Адамс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го сентября 2023 года

В этом поединке Джимми Лоусон (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мэтт Адамс (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джимми Лоусон (США) — Мэтт Адамс (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джимми Лоусон (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.