Прогноз Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли (16.02.2020), ставки и коэффициенты

Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли. Прогноз, ставки на матч (16.02.20)

16 февраля в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Виртус Аречи Салерно примет соперника по национальному первенству Виртус Поззуоли.



В 20:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Виртус Аречи Салерно – Виртус Поззуоли. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 16 февраля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно, одержав семь побед.

Виртус Аречи Салерно

В этом сезоне баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Виртус Аречи Салерно нет более травмированных игроков основы.



Виртус Поззуоли

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Виртус Поззуоли сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Виртус Поззуоли проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Виртус Поззуоли травмированы только игроки глубокого резерва.

Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли, несмотря на то, что он должен пройти только 16 февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 20:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли 16 февраля

Виртус Аречи Салерно

Сейчас баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Виртус Аречи Салерно вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Виртус Поззуоли

После того, как баскетбольный клуб Виртус Поззуоли проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Виртус Поззуоли хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Виртус Поззуоли продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16 февраля, и в его рамках состоится поединок Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 20:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Виртус Аречи Салерно — Виртус Поззуоли: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Виртус Аречи Салерно подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Виртус Аречи Салерно и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Виртус Аречи Салерно еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Виртус Поззуоли все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Виртус Поззуоли также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Виртус Поззуоли продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

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Долгое время баскетбольный клуб Виртус Аречи Салерно лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Виртус Аречи Салерно гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Виртус Аречи Салерно все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Виртус Поззуоли показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Виртус Поззуоли получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Виртус Поззуоли сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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