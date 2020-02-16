Прогноз Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс. Прогноз, ставки на матч (17.02.20)

17.02.2020 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Барбадоса, в котором на своей площадке местный клуб Орандж 3 Пайнлэндс примет соперника по национальному первенству Бургер Кинг Клэпхэм Буллс.



Баскетболисты клубов Орандж 3 Пайнлэндс и Бургер Кинг Клэпхэм Буллс в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 17.02.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Орандж 3 Пайнлэндс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Орандж 3 Пайнлэндс также является лидером по количеству побед.



Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс проводит на своей площадке, и 17.02.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Бургер Кинг Клэпхэм Буллс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Орандж 3 Пайнлэндс, а один раз сильнее были игроки БК Бургер Кинг Клэпхэм Буллс.

Орандж 3 Пайнлэндс

Летом баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Бургер Кинг Клэпхэм Буллс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Бургер Кинг Клэпхэм Буллс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Барбадоса, Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс

На 17.02.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Бургер Кинг Клэпхэм Буллс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс 17.02.2020

Орандж 3 Пайнлэндс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Бургер Кинг Клэпхэм Буллс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бургер Кинг Клэпхэм Буллс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс, который должен пройти 17.02.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Орандж 3 Пайнлэндс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Орандж 3 Пайнлэндс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Бургер Кинг Клэпхэм Буллс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Бургер Кинг Клэпхэм Буллс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орандж 3 Пайнлэндс — Бургер Кинг Клэпхэм Буллс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Орандж 3 Пайнлэндс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Орандж 3 Пайнлэндс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бургер Кинг Клэпхэм Буллс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бургер Кинг Клэпхэм Буллс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-243511-prekiba-parama-zhen-gargzhday-zhen-prognoz-specialista-16-02-20/