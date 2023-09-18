Остин — Портленд Тимберс: хозяева должны брать три очка

«Остин» – «Портленд Тимберс». 18.09.23. Прогноз и ставки на матч

В 03:30 по московскому времени футболистам клуба Остин предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 18-го сентября и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Портленд Тимберс. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Остин и команда Портленд Тимберс. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Остин на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Остин сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Портленд Тимберс уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Остин — Портленд Тимберс:

С каждым днем коэффициент 2.05 на то, что выиграет футбольный клуб Остин, только падает. А ставить на победу ФК Портленд Тимберс теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 3.4. На ничью принимаются ставки по котировке 3.68.

Прогноз на матч Остин – Портленд Тимберс (Чемпионат США, матч национального перевентсва, воскресенье, 18-го сентября):Футбольный клуб Остин получил от букмекеров на свою победу котировку 2.05, а по коэффициенту 3.4 можно сделать ставку на выигрыш ФК Портленд Тимберс. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Остин и команда Портленд Тимберс – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Остин и команды Портленд Тимберс – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Остин и команды Портленд Тимберс практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Остин и команда Портленд Тимберс всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Остин – Портленд Тимберс 18.09.23

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 18-го сентября на поле выйдут команды Остин и Портленд Тимберс. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 03:30. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Остин и команды Портленд Тимберс, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Остин и команда Портленд Тимберс представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Остин – Портленд Тимберс (18-го сентября), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Остин. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Портленд Тимберс хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Остин в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Портленд Тимберс способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Портленд Тимберс, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Портленд Тимберс редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Остин

В прошлом сезоне футбольный клуб Остин неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Остин сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Остин выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Портленд Тимберс

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Портленд Тимберс находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Портленд Тимберс также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Портленд Тимберс скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Остин – Портленд Тимберс

Наши эксперты полагают, что букмекеры выставили несколько завышенные коэффициенты на победу команды Портленд Тимберс в матче с футболистами команды Остин. Хозяева поля уже решили все свои задачи в чемпионате. Несмотря на то, что у клуба есть неплохие шансы, чтобы занять высокое место в турнирной таблице, которое позволит ему выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне, президент клуба заявил, что у команды нет средств, чтобы разрываться на два турнира, да и с составом у хозяев поля намечаются определенные проблемы, так как уже летом клуб планирует продать ряд футболистов. В связи с этим, в следующих матчах, скорее всего, менеджер будет наигрывать молодежь, чтобы определиться с составом на будущий сезон. А вот у гостей полный порядок и с финансированием, и со скамейкой. В составе команды выступают высококлассные футболисты, и не менее высококлассные игроки могут усилить игру в любой момент со скамейки запасных. Из-за того, что клуб неудачно начал чемпионат, он пока не занял достойного места, гарантирующего участие в престижном клубном турнире. Глядя на календарь матчей команды Портленд Тимберс, можно утверждать, что со своими соперниками команда должна разбираться без особых проблем. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что команда Портленд Тимберс победит в этом противостоянии. Также в этом матче мы ждем большого количества забитых мячей, так как оба клуба играют в атакующий футбол, поэтому вряд ли будут отсиживаться в обороне, а с первых минут начнут атаковать ворота друг друга. Общий тотал желтых карточек выставлен правильно, поэтому мы рекомендуем не делать ставок в этом направлении.

В матче победу одержит Остин — 2.05, в матче победу одержит Портленд Тимберс — 3.4, в матче нет победителей — 3.68.



Остин — Портленд Тимберс. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат США 18-го сентября

Букмекеры полагают, что у команды Портленд Тимберс нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Портленд Тимберс еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Остин выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Остин в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Остин играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Остин мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Остин»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Остин не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Остин начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Портленд Тимберс»

Этим летом футбольный клуб Портленд Тимберс провел громкую трансферную кампанию, так что болельщики ожидали высоких результатов. Но, сезон начался совершенно не так, как хотелось, ведь большинство матчей было проиграно, а главный тренер все равно пытался ввести в игру новичков, хотя они явно не улучшали игру команды. Такое упрямство стоило наставнику работы, так что быстро руководство гостей пригласило другого специалиста, обладающего не меньшим опытом в данной лиге. Он сразу же внес коррективы в состав, так что сейчас футбольный клуб Портленд Тимберс уже является крепким середняком и не позволяет легко отбирать у себя очки. Из зоны вылета гости поднялись на десятую строчку, так что от вылета уже себя обезопасили, но побороться за квалификацию в Лигу Европы не получится, ведь из-за слабого начала сезона отставание от лидеров очень большое. Кроме того, сейчас у команды снова начался спад, так как в последних шести турах получилось набрать только четыре очка. А ведь серьезных проблем с составом у гостей нет.

Статистика и личные встречи

Команда Остин и команда Портленд Тимберс, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды Остин и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«Остин» — «Портленд Тимберс»: кто фаворит грядущей встречи?

Остин — Портленд Тимберс. Прогноз на футбол (18.09.23)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Остин в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Остин и команды Портленд Тимберс вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда Портленд Тимберс является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Остин не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Остин и команда Портленд Тимберс не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Остин — Портленд Тимберс: хозяева должны брать три очка

Все любители футбола с нетерпением ждали матча, основными действующими лицами которого будут футболисты команды Остин и футболисты команды Портленд Тимберс. Вообще, в последние годы, названия двух этих футбольных клубов стали синонимами этого вида спорта, здесь выступают известные всему миру футболисты, которые под руководством своих не менее звездных менеджеров совершают невозможное, делают невероятное, добиваются ярких побед и поднимают над головой различные трофеи. Противостояние этих футбольных команд уже давно переросло рамки одного чемпионата, можно сказать, что встреча команды Остин и команды Портленд Тимберс – это вызов всему мировому сообществу, которое в этот вечер будет разделено на два противоборствующих лагеря: одни будут болеть за футболистов команды Остин, а другие – за футболистов команды Портленд Тимберс. Возможно, что для кого-то имеет принципиальное значение победитель в этом матче. Для нас же победитель и так ясен – победи его величество футбол, игра, которой поклоняются миллионы. Мы, как и миллионы болельщиков, с нетерпением ждем начала матча, а также рекомендуем всем воспользоваться нашими прогнозами, которые позволят и футболом насладиться, и букмекера обыграть.

Футбольные аналитики отлично знают, что Остин и Портленд Тимберс в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Остин – Портленд Тимберс: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Остин и команды Остин, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Остин и команды Портленд Тимберс.