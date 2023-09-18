Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова: соперники не будут долго запрягать

Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова (18 сентября), ставки и коэффициенты

18 сентября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Маттек-Сэндс/Младенович , а противостоять в этом поединке будет Калашникова/Колодзьежова.



В 20:00 по Москве Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 18 сентября. Единственный раз Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Маттек-Сэндс/Младенович сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова:

Теннисный поединок Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова запланирован организаторами турнира на 18 сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 20:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Маттек-Сэндс/Младенович имеет три победы при одном поражении.

Маттек-Сэндс/Младенович

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Маттек-Сэндс/Младенович находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Маттек-Сэндс/Младенович является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Маттек-Сэндс/Младенович умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Маттек-Сэндс/Младенович обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Маттек-Сэндс/Младенович может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Калашникова/Колодзьежова

На этом турнире Калашникова/Колодзьежова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Калашникова/Колодзьежова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Калашникова/Колодзьежова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Калашникова/Колодзьежова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Калашникова/Колодзьежова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Калашникова/Колодзьежова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова (18 сентября), ставки и коэффициенты

Маттек-Сэндс/Младенович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маттек-Сэндс/Младенович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маттек-Сэндс/Младенович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маттек-Сэндс/Младенович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маттек-Сэндс/Младенович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маттек-Сэндс/Младенович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маттек-Сэндс/Младенович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маттек-Сэндс/Младенович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Калашникова/Колодзьежова

В этом сезоне Калашникова/Колодзьежова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Калашникова/Колодзьежова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Калашникова/Колодзьежова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Калашникова/Колодзьежова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Калашникова/Колодзьежова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова: соперники не будут долго запрягать

Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Маттек-Сэндс/Младенович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Калашникова/Колодзьежова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Маттек-Сэндс/Младенович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Калашникова/Колодзьежова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Маттек-Сэндс/Младенович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Калашникова/Колодзьежова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Маттек-Сэндс/Младенович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маттек-Сэндс/Младенович — Калашникова/Колодзьежова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Маттек-Сэндс/Младенович и Калашникова/Колодзьежова.

