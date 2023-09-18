Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.09.23)

19.09.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шань-Юань Оу , а противостоять в этом поединке будет Абдулхамид Мубарак.



Так как Шань-Юань Оу в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Абдулхамид Мубарак, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 19.09.2023. Но, доказать обратное Шань-Юань Оу все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

19.09.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 05:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Абдулхамид Мубарак, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Абдулхамид Мубарак выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Шань-Юань Оу

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Шань-Юань Оу находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Шань-Юань Оу является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Шань-Юань Оу умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Шань-Юань Оу обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Шань-Юань Оу может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Абдулхамид Мубарак

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Абдулхамид Мубарак в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Абдулхамид Мубарак уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Абдулхамид Мубарак уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Абдулхамид Мубарак обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак

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Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак. Прогноз, ставки на матч(19.09.23)

Шань-Юань Оу

В этом сезоне Шань-Юань Оу демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Шань-Юань Оу уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Шань-Юань Оу любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Шань-Юань Оу часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Шань-Юань Оу умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Абдулхамид Мубарак

Этот сезон Абдулхамид Мубарак проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Абдулхамид Мубарак снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Абдулхамид Мубарак слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Абдулхамид Мубарак допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Шань-Юань Оу и Абдулхамид Мубарак, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Шань-Юань Оу и Абдулхамид Мубарак играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Шань-Юань Оу, и Абдулхамид Мубарак неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Шань-Юань Оу и Абдулхамид Мубарак из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Абдулхамид Мубарак относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Абдулхамид Мубарак проводит второй или третий матч. А вот Шань-Юань Оу как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Шань-Юань Оу, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Шань-Юань Оу без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Шань-Юань Оу вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шань-Юань Оу — Абдулхамид Мубарак. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Шань-Юань Оу и Абдулхамид Мубарак, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.