Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд 19-го сентября 2023 года

19-го сентября 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йонг/Тиммерманс , а противостоять в этом поединке будет Бондиоли/Лопес Монтагуд.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19-го сентября 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Йонг/Тиммерманс, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19-го сентября 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Йонг/Тиммерманс и Бондиоли/Лопес Монтагуд еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Йонг/Тиммерманс

На данный момент Йонг/Тиммерманс является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Йонг/Тиммерманс поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Йонг/Тиммерманс пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Йонг/Тиммерманс слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Йонг/Тиммерманс будет более тщательно готовиться к поединку.



Бондиоли/Лопес Монтагуд

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бондиоли/Лопес Монтагуд на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бондиоли/Лопес Монтагуд демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бондиоли/Лопес Монтагуд имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бондиоли/Лопес Монтагуд намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бондиоли/Лопес Монтагуд не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бондиоли/Лопес Монтагуд будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бондиоли/Лопес Монтагуд и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бондиоли/Лопес Монтагуд умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Йонг/Тиммерманс и Бондиоли/Лопес Монтагуд. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд 19-го сентября 2023 года

Йонг/Тиммерманс

На этом турнире именно Йонг/Тиммерманс может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Йонг/Тиммерманс отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Йонг/Тиммерманс еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Йонг/Тиммерманс не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бондиоли/Лопес Монтагуд

Выступать в зале Бондиоли/Лопес Монтагуд не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бондиоли/Лопес Монтагуд старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бондиоли/Лопес Монтагуд принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бондиоли/Лопес Монтагуд демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бондиоли/Лопес Монтагуд даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бондиоли/Лопес Монтагуд хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Йонг/Тиммерманс и Бондиоли/Лопес Монтагуд. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд: снова ждем результативной игры

Йонг/Тиммерманс и Бондиоли/Лопес Монтагуд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йонг/Тиммерманс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бондиоли/Лопес Монтагуд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йонг/Тиммерманс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бондиоли/Лопес Монтагуд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йонг/Тиммерманс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бондиоли/Лопес Монтагуд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йонг/Тиммерманс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йонг/Тиммерманс — Бондиоли/Лопес Монтагуд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Йонг/Тиммерманс и Бондиоли/Лопес Монтагуд. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Йонг/Тиммерманс и для Бондиоли/Лопес Монтагуд, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.