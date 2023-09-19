Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава: ставим на двойные ошибки

Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава (20 сентября), ставки и коэффициенты

20 сентября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кумасака/Накагава , а противостоять в этом поединке будет Сайтох/Сумизава.



Так как теннисный поединок Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава пройдет уже 20 сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 07:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кумасака/Накагава на тот момент намного сильнее, нежели Сайтох/Сумизава.



Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20 сентября откроет его противостояние Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Кумасака/Накагава и Сайтох/Сумизава отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сайтох/Сумизава может гордиться семью победами, а вот Кумасака/Накагава имеет только пять выигранных встреч.

Кумасака/Накагава

Кумасака/Накагава отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Кумасака/Накагава проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Кумасака/Накагава проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Кумасака/Накагава играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Кумасака/Накагава больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Сайтох/Сумизава

На этом турнире Сайтох/Сумизава играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сайтох/Сумизава все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сайтох/Сумизава не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сайтох/Сумизава уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сайтох/Сумизава на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сайтох/Сумизава пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кумасака/Накагава и Сайтох/Сумизава впервые будут встречаться между собой. Если Кумасака/Накагава уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Сайтох/Сумизава пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кумасака/Накагава демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кумасака/Накагава – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава (20 сентября), ставки и коэффициенты

Кумасака/Накагава

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кумасака/Накагава, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кумасака/Накагава уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кумасака/Накагава старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кумасака/Накагава, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кумасака/Накагава не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кумасака/Накагава все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кумасака/Накагава точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сайтох/Сумизава

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Сайтох/Сумизава хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Сайтох/Сумизава никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Сайтох/Сумизава сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Сайтох/Сумизава всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кумасака/Накагава и Сайтох/Сумизава, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кумасака/Накагава и Сайтох/Сумизава играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кумасака/Накагава, и Сайтох/Сумизава неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава: ставим на двойные ошибки

Кумасака/Накагава и Сайтох/Сумизава которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кумасака/Накагава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сайтох/Сумизава хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кумасака/Накагава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сайтох/Сумизава умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кумасака/Накагава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сайтох/Сумизава вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кумасака/Накагава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кумасака/Накагава — Сайтох/Сумизава. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кумасака/Накагава и Сайтох/Сумизава, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.