Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура. Прогноз, ставки на матч (19.09.23)

19-го сентября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ратти/Эстевес , а противостоять в этом поединке будет Оливера/Фумеюкс Буенавентура.



Ратти/Эстевес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19-го сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Оливера/Фумеюкс Буенавентура. По Москве данный поединок начнется в 23:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Оливера/Фумеюкс Буенавентура, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ратти/Эстевес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Оливера/Фумеюкс Буенавентура. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ратти/Эстевес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ратти/Эстевес

В этом сезоне Ратти/Эстевес имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ратти/Эстевес может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ратти/Эстевес еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Оливера/Фумеюкс Буенавентура

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Оливера/Фумеюкс Буенавентура на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Оливера/Фумеюкс Буенавентура демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Оливера/Фумеюкс Буенавентура имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Оливера/Фумеюкс Буенавентура намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Оливера/Фумеюкс Буенавентура не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Оливера/Фумеюкс Буенавентура будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Оливера/Фумеюкс Буенавентура и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Оливера/Фумеюкс Буенавентура умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура

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Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.09.23)

Ратти/Эстевес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ратти/Эстевес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ратти/Эстевес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ратти/Эстевес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ратти/Эстевес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ратти/Эстевес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ратти/Эстевес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Оливера/Фумеюкс Буенавентура

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Оливера/Фумеюкс Буенавентура хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Оливера/Фумеюкс Буенавентура никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Оливера/Фумеюкс Буенавентура сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Оливера/Фумеюкс Буенавентура всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ратти/Эстевес и Оливера/Фумеюкс Буенавентура аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ратти/Эстевес и Оливера/Фумеюкс Буенавентура обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ратти/Эстевес и Оливера/Фумеюкс Буенавентура постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ратти/Эстевес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ратти/Эстевес и Оливера/Фумеюкс Буенавентура отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Оливера/Фумеюкс Буенавентура в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ратти/Эстевес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Оливера/Фумеюкс Буенавентура сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ратти/Эстевес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ратти/Эстевес — Оливера/Фумеюкс Буенавентура. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ратти/Эстевес и Оливера/Фумеюкс Буенавентура, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.