«Сузуми Такаяма (Япо)» – «Цубаса Мурачи (Япо)». 22.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Сузуми Такаяма (Япо) — Цубаса Мурачи (Япо) на 22-го сентября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Сузуми Такаяма (Япо) и Цубаса Мурачи (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 09:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сузуми Такаяма (Япо) — Цубаса Мурачи (Япо) пройдет 22-го сентября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 09:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сузуми Такаяма (Япо) имеет две победы нокаутом, а Цубаса Мурачи (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сузуми Такаяма (Япо) — Цубаса Мурачи (Япо):

победа Сузуми Такаяма (Япо) – 0, ничья – 0, победа Цубаса Мурачи (Япо) – 0

Прогноз на матч Сузуми Такаяма (Япо) – Цубаса Мурачи (Япо) Бои, титульный бой, 22-го сентября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Сузуми Такаяма (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Цубаса Мурачи (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Сузуми Такаяма (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сузуми Такаяма (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сузуми Такаяма (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сузуми Такаяма (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сузуми Такаяма (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Цубаса Мурачи (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Цубаса Мурачи (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Цубаса Мурачи (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Цубаса Мурачи (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Цубаса Мурачи (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Сузуми Такаяма (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сузуми Такаяма (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сузуми Такаяма (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сузуми Такаяма (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Цубаса Мурачи (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Цубаса Мурачи (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Цубаса Мурачи (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Цубаса Мурачи (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Цубаса Мурачи (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Цубаса Мурачи (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Сузуми Такаяма (Япо) – Цубаса Мурачи (Япо) 22.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Сузуми Такаяма (Япо) и Цубаса Мурачи (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сузуми Такаяма (Япо) и Цубаса Мурачи (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сузуми Такаяма (Япо) и Цубаса Мурачи (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сузуми Такаяма (Япо) — Цубаса Мурачи (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сузуми Такаяма (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Сузуми Такаяма (Япо) в данный момент сильнее, нежели Цубаса Мурачи (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сузуми Такаяма (Япо)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Сузуми Такаяма (Япо) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Сузуми Такаяма (Япо) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Сузуми Такаяма (Япо) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Сузуми Такаяма (Япо) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Цубаса Мурачи (Япо)

Прошлый бой Цубаса Мурачи (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Цубаса Мурачи (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Цубаса Мурачи (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Цубаса Мурачи (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Сузуми Такаяма (Япо) — Цубаса Мурачи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го сентября 2023 года

В настоящее время Сузуми Такаяма (Япо) и Цубаса Мурачи (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сузуми Такаяма (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Сузуми Такаяма (Япо) и Цубаса Мурачи (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.