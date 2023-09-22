Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо. Прогноз, ставки на матч(22.09.23)

Прогноз и ставка на матч Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо 22-го сентября 2023 года

22-го сентября 2023 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Барони/Спезияли , а противостоять в этом поединке будет Дондерс/Понтьодикромо.



Барони/Спезияли сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22-го сентября 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Дондерс/Понтьодикромо. По Москве данный поединок начнется в 13:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Дондерс/Понтьодикромо, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

22-го сентября 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дондерс/Понтьодикромо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дондерс/Понтьодикромо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Барони/Спезияли

Барони/Спезияли отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Барони/Спезияли проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Барони/Спезияли проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Барони/Спезияли играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Барони/Спезияли больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дондерс/Понтьодикромо

Дондерс/Понтьодикромо имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Дондерс/Понтьодикромо уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Дондерс/Понтьодикромо умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Дондерс/Понтьодикромо обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Дондерс/Понтьодикромо проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо. Прогноз, ставки на матч(22.09.23)

Барони/Спезияли

В этом сезоне Барони/Спезияли демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Барони/Спезияли уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Барони/Спезияли любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Барони/Спезияли часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Барони/Спезияли умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Дондерс/Понтьодикромо

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Дондерс/Понтьодикромо все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Дондерс/Понтьодикромо сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Дондерс/Понтьодикромо все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Дондерс/Понтьодикромо предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Барони/Спезияли и Дондерс/Понтьодикромо. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо: кто пройдет в следующий раунд?

Барони/Спезияли и Дондерс/Понтьодикромо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Барони/Спезияли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дондерс/Понтьодикромо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Барони/Спезияли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дондерс/Понтьодикромо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Барони/Спезияли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дондерс/Понтьодикромо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Барони/Спезияли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барони/Спезияли — Дондерс/Понтьодикромо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Барони/Спезияли и Дондерс/Понтьодикромо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Барони/Спезияли и для Дондерс/Понтьодикромо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.