«Кьяра Пенко (Ита)» – «Маккензи Стиллер (США)». 23.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кьяра Пенко (Ита) — Маккензи Стиллер (США) на 23-го сентября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кьяра Пенко (Ита) и Маккензи Стиллер (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Сейчас Кьяра Пенко (Ита) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го сентября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Маккензи Стиллер (США), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кьяра Пенко (Ита) — Маккензи Стиллер (США):

победа Кьяра Пенко (Ита) – 0, ничья – 0, победа Маккензи Стиллер (США) – 0

Прогноз на матч Кьяра Пенко (Ита) – Маккензи Стиллер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го сентября 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кьяра Пенко (Ита) не очень выгодно, а вот Маккензи Стиллер (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кьяра Пенко (Ита) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кьяра Пенко (Ита) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кьяра Пенко (Ита) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кьяра Пенко (Ита) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кьяра Пенко (Ита) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Маккензи Стиллер (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Маккензи Стиллер (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Маккензи Стиллер (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Маккензи Стиллер (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Маккензи Стиллер (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Кьяра Пенко (Ита) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кьяра Пенко (Ита) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кьяра Пенко (Ита) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кьяра Пенко (Ита) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кьяра Пенко (Ита) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кьяра Пенко (Ита) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Маккензи Стиллер (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Маккензи Стиллер (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Маккензи Стиллер (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Маккензи Стиллер (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кьяра Пенко (Ита) – Маккензи Стиллер (США) 23.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кьяра Пенко (Ита) и Маккензи Стиллер (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кьяра Пенко (Ита) и Маккензи Стиллер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кьяра Пенко (Ита) и Маккензи Стиллер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кьяра Пенко (Ита) и Маккензи Стиллер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кьяра Пенко (Ита) и Маккензи Стиллер (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кьяра Пенко (Ита) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кьяра Пенко (Ита) — Маккензи Стиллер (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Маккензи Стиллер (США).

Кьяра Пенко (Ита)

Кьяра Пенко (Ита) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Кьяра Пенко (Ита) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Кьяра Пенко (Ита) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Кьяра Пенко (Ита) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Кьяра Пенко (Ита) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Маккензи Стиллер (США)

Сейчас Маккензи Стиллер (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Маккензи Стиллер (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Маккензи Стиллер (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Маккензи Стиллер (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Маккензи Стиллер (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Кьяра Пенко (Ита) — Маккензи Стиллер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го сентября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Кьяра Пенко (Ита) — Маккензи Стиллер (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Кьяра Пенко (Ита) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Кьяра Пенко (Ита) легко справится с таким соперником, как Маккензи Стиллер (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.