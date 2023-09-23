«Эзра Тейлор (Вел)» – «Джоэл Макинтайр (Вел)». 23.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23-го сентября должен состояться бой Эзра Тейлор (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эзра Тейлор (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Эзра Тейлор (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джоэл Макинтайр (Вел), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эзра Тейлор (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел):

победа Эзра Тейлор (Вел) – 1.1, ничья – 21, победа Джоэл Макинтайр (Вел) – 7.47

Прогноз на матч Эзра Тейлор (Вел) – Джоэл Макинтайр (Вел) Бои, титульный бой, 23-го сентября :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Эзра Тейлор (Вел) не очень выгодно, а вот Джоэл Макинтайр (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 7.47.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эзра Тейлор (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эзра Тейлор (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эзра Тейлор (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эзра Тейлор (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эзра Тейлор (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эзра Тейлор (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Джоэл Макинтайр (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джоэл Макинтайр (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джоэл Макинтайр (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джоэл Макинтайр (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джоэл Макинтайр (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Эзра Тейлор (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эзра Тейлор (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эзра Тейлор (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эзра Тейлор (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эзра Тейлор (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эзра Тейлор (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Джоэл Макинтайр (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джоэл Макинтайр (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джоэл Макинтайр (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джоэл Макинтайр (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эзра Тейлор (Вел) – Джоэл Макинтайр (Вел) 23.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эзра Тейлор (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эзра Тейлор (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эзра Тейлор (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эзра Тейлор (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эзра Тейлор (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джоэл Макинтайр (Вел) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Эзра Тейлор (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джоэл Макинтайр (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эзра Тейлор (Вел)

Несмотря на то, что Эзра Тейлор (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эзра Тейлор (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эзра Тейлор (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эзра Тейлор (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джоэл Макинтайр (Вел)

В данный момент Джоэл Макинтайр (Вел) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джоэл Макинтайр (Вел) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джоэл Макинтайр (Вел) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джоэл Макинтайр (Вел) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эзра Тейлор (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 23-го сентября

Несмотря на то, что Эзра Тейлор (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джоэл Макинтайр (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эзра Тейлор (Вел) будет намного сильнее, чем Джоэл Макинтайр (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.