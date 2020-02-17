Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана. Прогноз, ставки на матч(18.02.20)

Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана (18-го февраля), ставки и коэффициенты

18-го февраля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Хапоэль Галиль Эльон примет соперника по национальному первенству Маккаби Раанана.



В последней встрече баскетбольных клубов Хапоэль Галиль Эльон и Маккаби Раанана сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 18-го февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 20:30 по МСК.



Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон проводит на своей площадке, и 18-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Маккаби Раанана. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 20:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Хапоэль Галиль Эльон, а один раз сильнее были игроки БК Маккаби Раанана.

Хапоэль Галиль Эльон

В этом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Хапоэль Галиль Эльон вообще лидирует в чемпионате.



Маккаби Раанана

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Маккаби Раанана понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Маккаби Раанана выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Маккаби Раанана сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 18-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 20:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Маккаби Раанана удалось одержать победу у себя дома.



Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана. Прогноз, ставки на матч(18.02.20)

Хапоэль Галиль Эльон

Сейчас баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Хапоэль Галиль Эльон вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Маккаби Раанана

В прошлом матче баскетбольный клуб Маккаби Раанана потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Маккаби Раанана и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Маккаби Раанана находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана, который должен пройти 18-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Хапоэль Галиль Эльон очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Маккаби Раанана входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Маккаби Раанана не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хапоэль Галиль Эльон — Маккаби Раанана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Хапоэль Галиль Эльон является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Хапоэль Галиль Эльон проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Хапоэль Галиль Эльон нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Маккаби Раанана сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Маккаби Раанана идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-244244-prognoz-na-match-adeshinagutierrez-karrasko-vahachikpaar-ot-eksperta-18-02-20/