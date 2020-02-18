Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт. Прогноз, ставки на матч(18.02.20)

Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт (18-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

18-го февраля 2020 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йебенс/Обер , а противостоять в этом поединке будет Фреунд/Хойт.



Так как Йебенс/Обер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Фреунд/Хойт, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18-го февраля 2020 года. Но, доказать обратное Йебенс/Обер все же сможет в 19:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:00 по Москве Йебенс/Обер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Фреунд/Хойт. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18-го февраля 2020 года. Йебенс/Обер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Йебенс/Обер

В этом сезоне Йебенс/Обер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Йебенс/Обер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Йебенс/Обер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Йебенс/Обер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Йебенс/Обер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Йебенс/Обер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Фреунд/Хойт

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Фреунд/Хойт теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Фреунд/Хойт имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Фреунд/Хойт испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Фреунд/Хойт выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Фреунд/Хойт занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Йебенс/Обер» — «Фреунд/Хойт»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Йебенс/Обер и Фреунд/Хойт. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт. Прогноз, ставки на матч(18.02.20)

Йебенс/Обер

В этом сезоне Йебенс/Обер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Йебенс/Обер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Йебенс/Обер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Йебенс/Обер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Йебенс/Обер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Фреунд/Хойт

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Фреунд/Хойт хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Фреунд/Хойт никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Фреунд/Хойт сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Фреунд/Хойт всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Йебенс/Обер и Фреунд/Хойт, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Йебенс/Обер и Фреунд/Хойт играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Йебенс/Обер, и Фреунд/Хойт неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт: в ожидании «эйсов»

Йебенс/Обер и Фреунд/Хойт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йебенс/Обер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фреунд/Хойт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йебенс/Обер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фреунд/Хойт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йебенс/Обер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фреунд/Хойт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йебенс/Обер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йебенс/Обер — Фреунд/Хойт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Йебенс/Обер и Фреунд/Хойт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Йебенс/Обер, и Фреунд/Хойт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-244317-vladimir-ivanov-boris-pokotilov-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-18-02-20/