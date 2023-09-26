Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон. Прогноз, ставки на матч (27.09.23)

27 сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Крюгер/Мартинес , а противостоять в этом поединке будет Либьетис/Харрисон.



Крюгер/Мартинес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 27 сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Либьетис/Харрисон. По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Либьетис/Харрисон, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 27 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:00 по МСК.

Крюгер/Мартинес

В этом сезоне Крюгер/Мартинес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Крюгер/Мартинес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Крюгер/Мартинес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Крюгер/Мартинес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Крюгер/Мартинес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Крюгер/Мартинес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Либьетис/Харрисон

На этом турнире Либьетис/Харрисон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Либьетис/Харрисон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Либьетис/Харрисон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Либьетис/Харрисон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Либьетис/Харрисон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Либьетис/Харрисон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон впервые будут встречаться между собой. Если Крюгер/Мартинес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Либьетис/Харрисон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Крюгер/Мартинес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Крюгер/Мартинес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон. Прогноз, ставки на матч(27.09.23)

Крюгер/Мартинес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Крюгер/Мартинес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Крюгер/Мартинес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Крюгер/Мартинес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Крюгер/Мартинес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Крюгер/Мартинес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Крюгер/Мартинес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Крюгер/Мартинес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Либьетис/Харрисон

Выступать в зале Либьетис/Харрисон не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Либьетис/Харрисон старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Либьетис/Харрисон принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Либьетис/Харрисон демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Либьетис/Харрисон даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Либьетис/Харрисон хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон: будет сделан акцент на атакующий теннис

Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Крюгер/Мартинес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Либьетис/Харрисон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Крюгер/Мартинес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Либьетис/Харрисон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Крюгер/Мартинес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Либьетис/Харрисон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Крюгер/Мартинес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Крюгер/Мартинес — Либьетис/Харрисон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Крюгер/Мартинес и Либьетис/Харрисон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Крюгер/Мартинес, и Либьетис/Харрисон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.