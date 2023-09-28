Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.23)

Прогноз и ставка на матч Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен) 28.09.2023

28.09.2023 в 12:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Мира до 23 лет 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Чехия 3×3 23 (жен) примет соперника по национальному первенству Румыния 3×3 23 (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Чехия 3×3 23 (жен) и Румыния 3×3 23 (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 28.09.2023 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 12:15 по МСК.



Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Румыния 3×3 23 (жен). Данный поединок будет сыгран 28.09.2023, а по московскому времени его начало состоится в 12:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Румыния 3×3 23 (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Чехия 3×3 23 (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Чехия 3×3 23 (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Чехия 3×3 23 (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Румыния 3×3 23 (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Румыния 3×3 23 (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 28.09.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен). А так как начало встречи в 12:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.23)

Чехия 3×3 23 (жен)

В последние годы Чехия 3×3 23 (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Чехия 3×3 23 (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Румыния 3×3 23 (жен)

После того, как баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28.09.2023 сыграет матч против БК Румыния 3×3 23 (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 12:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Чехия 3×3 23 (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чехия 3×3 23 (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чехия 3×3 23 (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Румыния 3×3 23 (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чехия 3×3 23 (жен) — Румыния 3×3 23 (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Чехия 3×3 23 (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Чехия 3×3 23 (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Румыния 3×3 23 (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Румыния 3×3 23 (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.