«Конгсук Фаиртекс (Таи)» – «Деддуанглек Тидед99 (Таи)». 29.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Конгсук Фаиртекс (Таи) — Деддуанглек Тидед99 (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Конгсук Фаиртекс (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 29-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Конгсук Фаиртекс (Таи) — Деддуанглек Тидед99 (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Конгсук Фаиртекс (Таи) — Деддуанглек Тидед99 (Таи):

победа Конгсук Фаиртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Деддуанглек Тидед99 (Таи) – 0

Прогноз на матч Конгсук Фаиртекс (Таи) – Деддуанглек Тидед99 (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го сентября :

Так как Конгсук Фаиртекс (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Деддуанглек Тидед99 (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Конгсук Фаиртекс (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Конгсук Фаиртекс (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Конгсук Фаиртекс (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Конгсук Фаиртекс (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Конгсук Фаиртекс (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Деддуанглек Тидед99 (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Деддуанглек Тидед99 (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Деддуанглек Тидед99 (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Деддуанглек Тидед99 (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Деддуанглек Тидед99 (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Конгсук Фаиртекс (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Конгсук Фаиртекс (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Конгсук Фаиртекс (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Конгсук Фаиртекс (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Конгсук Фаиртекс (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Деддуанглек Тидед99 (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Деддуанглек Тидед99 (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Деддуанглек Тидед99 (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Деддуанглек Тидед99 (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Деддуанглек Тидед99 (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Конгсук Фаиртекс (Таи) – Деддуанглек Тидед99 (Таи) 29.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Конгсук Фаиртекс (Таи) и Деддуанглек Тидед99 (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Конгсук Фаиртекс (Таи) и Деддуанглек Тидед99 (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Конгсук Фаиртекс (Таи) и Деддуанглек Тидед99 (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Конгсук Фаиртекс (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Деддуанглек Тидед99 (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Конгсук Фаиртекс (Таи) легко справится с таким соперником, как Деддуанглек Тидед99 (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Конгсук Фаиртекс (Таи) — Деддуанглек Тидед99 (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Деддуанглек Тидед99 (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Конгсук Фаиртекс (Таи)

Хотя Конгсук Фаиртекс (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Конгсук Фаиртекс (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Конгсук Фаиртекс (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Конгсук Фаиртекс (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Конгсук Фаиртекс (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Деддуанглек Тидед99 (Таи)

Уже несколько лет Деддуанглек Тидед99 (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Деддуанглек Тидед99 (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Деддуанглек Тидед99 (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Конгсук Фаиртекс (Таи) — Деддуанглек Тидед99 (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го сентября

Спортивные эксперты считают, что Конгсук Фаиртекс (Таи) сейчас намного сильнее, чем Деддуанглек Тидед99 (Таи), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Конгсук Фаиртекс (Таи) и Деддуанглек Тидед99 (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Конгсук Фаиртекс (Таи) выиграет бой.