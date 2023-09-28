Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.09.23)

28-го сентября 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Николь Фосса-Хуэрго , а противостоять в этом поединке будет Каролина Мелихени Родригес Альвес.



Теннисное противостояние Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 28-го сентября 2023 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Николь Фосса-Хуэрго является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28-го сентября 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Николь Фосса-Хуэрго

Николь Фосса-Хуэрго отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Николь Фосса-Хуэрго проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Николь Фосса-Хуэрго проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Николь Фосса-Хуэрго играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Николь Фосса-Хуэрго больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Каролина Мелихени Родригес Альвес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Каролина Мелихени Родригес Альвес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Каролина Мелихени Родригес Альвес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Каролина Мелихени Родригес Альвес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Каролина Мелихени Родригес Альвес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Каролина Мелихени Родригес Альвес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.23)

Николь Фосса-Хуэрго

На данный момент Николь Фосса-Хуэрго занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Николь Фосса-Хуэрго снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Николь Фосса-Хуэрго не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Николь Фосса-Хуэрго не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Каролина Мелихени Родригес Альвес

На этом турнире Каролина Мелихени Родригес Альвес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Каролина Мелихени Родригес Альвес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Каролина Мелихени Родригес Альвес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Каролина Мелихени Родригес Альвес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Каролина Мелихени Родригес Альвес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Каролина Мелихени Родригес Альвес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Николь Фосса-Хуэрго, и Каролина Мелихени Родригес Альвес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Каролина Мелихени Родригес Альвес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Каролина Мелихени Родригес Альвес проводит второй или третий матч. А вот Николь Фосса-Хуэрго как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Николь Фосса-Хуэрго, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Николь Фосса-Хуэрго без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Николь Фосса-Хуэрго вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николь Фосса-Хуэрго — Каролина Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Николь Фосса-Хуэрго и Каролина Мелихени Родригес Альвес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Николь Фосса-Хуэрго и для Каролина Мелихени Родригес Альвес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.