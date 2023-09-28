«Дэниел Осташевски (Пол)» – «Кацпер Блонски (Пол)». 29.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го сентября 2023 года должен состояться бой Дэниел Осташевски (Пол) — Кацпер Блонски (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Дэниел Осташевски (Пол) и Кацпер Блонски (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Дэниел Осташевски (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го сентября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кацпер Блонски (Пол), так что вряд ли в 21:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэниел Осташевски (Пол) — Кацпер Блонски (Пол):

победа Дэниел Осташевски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Кацпер Блонски (Пол) – 0

Прогноз на матч Дэниел Осташевски (Пол) – Кацпер Блонски (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го сентября 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Дэниел Осташевски (Пол) не очень выгодно, а вот Кацпер Блонски (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дэниел Осташевски (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дэниел Осташевски (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дэниел Осташевски (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дэниел Осташевски (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дэниел Осташевски (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дэниел Осташевски (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Кацпер Блонски (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кацпер Блонски (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кацпер Блонски (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кацпер Блонски (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кацпер Блонски (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Дэниел Осташевски (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дэниел Осташевски (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дэниел Осташевски (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дэниел Осташевски (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дэниел Осташевски (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дэниел Осташевски (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Кацпер Блонски (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кацпер Блонски (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кацпер Блонски (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кацпер Блонски (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кацпер Блонски (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кацпер Блонски (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кацпер Блонски (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дэниел Осташевски (Пол) – Кацпер Блонски (Пол) 29.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дэниел Осташевски (Пол) и Кацпер Блонски (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Дэниел Осташевски (Пол) и Кацпер Блонски (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дэниел Осташевски (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кацпер Блонски (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Дэниел Осташевски (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Кацпер Блонски (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дэниел Осташевски (Пол) и Кацпер Блонски (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кацпер Блонски (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дэниел Осташевски (Пол)

Как бы Дэниел Осташевски (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Дэниел Осташевски (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Дэниел Осташевски (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Дэниел Осташевски (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Дэниел Осташевски (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Кацпер Блонски (Пол)

Сейчас Кацпер Блонски (Пол) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Кацпер Блонски (Пол) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Кацпер Блонски (Пол) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Кацпер Блонски (Пол) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Кацпер Блонски (Пол) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Дэниел Осташевски (Пол) — Кацпер Блонски (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го сентября 2023 года

В настоящее время Дэниел Осташевски (Пол) и Кацпер Блонски (Пол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Дэниел Осташевски (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дэниел Осташевски (Пол) будет намного сильнее, чем Кацпер Блонски (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.