«Райан Розицки (Кан)» – «Аланте Грин (США)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30-го сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Райан Розицки (Кан) — Аланте Грин (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Райан Розицки (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Райан Розицки (Кан).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Розицки (Кан) — Аланте Грин (США):

победа Райан Розицки (Кан) – 0, ничья – 0, победа Аланте Грин (США) – 0

Прогноз на матч Райан Розицки (Кан) – Аланте Грин (США) Бои, титульный бой, 30-го сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Райан Розицки (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Аланте Грин (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Райан Розицки (Кан) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Райан Розицки (Кан) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Райан Розицки (Кан) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Райан Розицки (Кан) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Райан Розицки (Кан) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Райан Розицки (Кан) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Райан Розицки (Кан) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Аланте Грин (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Аланте Грин (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Аланте Грин (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Аланте Грин (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Аланте Грин (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Райан Розицки (Кан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Райан Розицки (Кан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Райан Розицки (Кан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Райан Розицки (Кан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Аланте Грин (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Аланте Грин (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Аланте Грин (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Аланте Грин (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Аланте Грин (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Райан Розицки (Кан) – Аланте Грин (США) 30.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Райан Розицки (Кан) и Аланте Грин (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Райан Розицки (Кан) — Аланте Грин (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Аланте Грин (США).

Райан Розицки (Кан)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Райан Розицки (Кан) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Райан Розицки (Кан) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Райан Розицки (Кан) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Райан Розицки (Кан) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Аланте Грин (США)

На данный момент Аланте Грин (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Аланте Грин (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Аланте Грин (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Аланте Грин (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Аланте Грин (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Райан Розицки (Кан) — Аланте Грин (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го сентября

На титульный бой Райан Розицки (Кан) — Аланте Грин (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Райан Розицки (Кан) является очевидным фаворитом, ведь Аланте Грин (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.