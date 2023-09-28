«Смилла Сунделль (Шве)» – «Аллисия Хеллен Родригес (Бра)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Смилла Сунделль (Шве) — Аллисия Хеллен Родригес (Бра) на 30.09.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Смилла Сунделль (Шве) и Аллисия Хеллен Родригес (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Стало известно, что именно 30.09.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Смилла Сунделль (Шве) — Аллисия Хеллен Родригес (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Смилла Сунделль (Шве) — Аллисия Хеллен Родригес (Бра):

победа Смилла Сунделль (Шве) – 0, ничья – 0, победа Аллисия Хеллен Родригес (Бра) – 0

Прогноз на матч Смилла Сунделль (Шве) – Аллисия Хеллен Родригес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30.09.2023 :

Так как Смилла Сунделль (Шве) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Аллисия Хеллен Родригес (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Смилла Сунделль (Шве) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Смилла Сунделль (Шве) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Смилла Сунделль (Шве) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Смилла Сунделль (Шве) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Смилла Сунделль (Шве) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Смилла Сунделль (Шве) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Аллисия Хеллен Родригес (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Аллисия Хеллен Родригес (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Аллисия Хеллен Родригес (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Смилла Сунделль (Шве) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Смилла Сунделль (Шве) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Смилла Сунделль (Шве) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Смилла Сунделль (Шве) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Смилла Сунделль (Шве) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Смилла Сунделль (Шве) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Аллисия Хеллен Родригес (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Аллисия Хеллен Родригес (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Аллисия Хеллен Родригес (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Смилла Сунделль (Шве) – Аллисия Хеллен Родригес (Бра) 30.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Смилла Сунделль (Шве) и Аллисия Хеллен Родригес (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Смилла Сунделль (Шве) и Аллисия Хеллен Родригес (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Смилла Сунделль (Шве) и Аллисия Хеллен Родригес (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Смилла Сунделль (Шве) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Смилла Сунделль (Шве) — Аллисия Хеллен Родригес (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Аллисия Хеллен Родригес (Бра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Смилла Сунделль (Шве) в данный момент сильнее, нежели Аллисия Хеллен Родригес (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Смилла Сунделль (Шве)

Как бы Смилла Сунделль (Шве) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Смилла Сунделль (Шве) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Смилла Сунделль (Шве) дрался на ринге только с представителями своей страны. Смилла Сунделль (Шве) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Смилла Сунделль (Шве) совершенно не работает над собственной защитой.

Аллисия Хеллен Родригес (Бра)

На сегодняшний день Аллисия Хеллен Родригес (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Аллисия Хеллен Родригес (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Аллисия Хеллен Родригес (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Аллисия Хеллен Родригес (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Смилла Сунделль (Шве) — Аллисия Хеллен Родригес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30.09.2023

В этом поединке Смилла Сунделль (Шве) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Аллисия Хеллен Родригес (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Смилла Сунделль (Шве) — Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Смилла Сунделль (Шве) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.