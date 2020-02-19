Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев: снова ждем результативной игры

Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев (19-го февраля), ставки и коэффициенты

19-го февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Екатерина Никифорова , а противостоять в этом поединке будет Мананчэйа Савангкаев.



Теннисное противостояние Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 10:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Екатерина Никифорова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

19-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мананчэйа Савангкаев, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мананчэйа Савангкаев выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Екатерина Никифорова

Екатерина Никифорова отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Екатерина Никифорова проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Екатерина Никифорова проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Екатерина Никифорова играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Екатерина Никифорова больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Мананчэйа Савангкаев

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мананчэйа Савангкаев теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мананчэйа Савангкаев имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мананчэйа Савангкаев испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мананчэйа Савангкаев выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мананчэйа Савангкаев занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Екатерина Никифорова» — «Мананчэйа Савангкаев»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев (19-го февраля), ставки и коэффициенты

Екатерина Никифорова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Екатерина Никифорова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Екатерина Никифорова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Екатерина Никифорова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Екатерина Никифорова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Екатерина Никифорова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Екатерина Никифорова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мананчэйа Савангкаев

Этот сезон Мананчэйа Савангкаев проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Мананчэйа Савангкаев снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Мананчэйа Савангкаев слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Мананчэйа Савангкаев допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Екатерина Никифорова, и Мананчэйа Савангкаев неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Екатерина Никифорова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мананчэйа Савангкаев имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Екатерина Никифорова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Екатерина Никифорова — Мананчэйа Савангкаев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Екатерина Никифорова и Мананчэйа Савангкаев, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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