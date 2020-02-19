Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (20.02.20)

20-го февраля 2020 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Баптист Хаскис (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) – Хьюстон Баптист Хаскис (жен) запланирован только на 20-го февраля 2020 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 02:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) и Хьюстон Баптист Хаскис (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 20-го февраля 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Хьюстон Баптист Хаскис (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен)

Баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Хьюстон Баптист Хаскис (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Хьюстон Баптист Хаскис (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

На 20-го февраля 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Хьюстон Баптист Хаскис (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен). Прогноз, ставки на матч(20.02.20)

Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Хьюстон Баптист Хаскис (жен)

После того, как баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 20-го февраля 2020 года, и в его рамках состоится поединок Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) — Хьюстон Баптист Хаскис (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Хьюстон Баптист Хаскис (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Хьюстон Баптист Хаскис (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-244959-akiko-omae-moyuka-uchizhima-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-20-02-20/