«Ахмадхан Эльмурзаев (Рос)» – «Дилдорбек Нурматов (Узб)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) на 04.10.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:20.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) пройдет 04.10.2023, и можно не сомневаться, что в 19:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Дилдорбек Нурматов (Узб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб):

победа Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Дилдорбек Нурматов (Узб) – 0

Прогноз на матч Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) – Дилдорбек Нурматов (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.10.2023 :

Так как Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Дилдорбек Нурматов (Узб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Дилдорбек Нурматов (Узб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дилдорбек Нурматов (Узб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дилдорбек Нурматов (Узб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дилдорбек Нурматов (Узб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дилдорбек Нурматов (Узб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) валится с ног. К тому же, Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Дилдорбек Нурматов (Узб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дилдорбек Нурматов (Узб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дилдорбек Нурматов (Узб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дилдорбек Нурматов (Узб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) – Дилдорбек Нурматов (Узб) 04.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Дилдорбек Нурматов (Узб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ахмадхан Эльмурзаев (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дилдорбек Нурматов (Узб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ахмадхан Эльмурзаев (Рос)

В своей профессиональной карьере Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Дилдорбек Нурматов (Узб)

Сейчас Дилдорбек Нурматов (Узб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Дилдорбек Нурматов (Узб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Дилдорбек Нурматов (Узб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Дилдорбек Нурматов (Узб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Дилдорбек Нурматов (Узб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.10.2023

На титульный бой Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ахмадхан Эльмурзаев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Дилдорбек Нурматов (Узб) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.