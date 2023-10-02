«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). На ринге его участники появятся в 19:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Абдул Карим Бадахши (Афг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 04 октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). По Москве начало данного поединка будет в 19:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 октября :

Букмекерские конторы на бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Абдул Карим Бадахши (Афг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Абдул Карим Бадахши (Афг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Абдул Карим Бадахши (Афг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Абдул Карим Бадахши (Афг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Азатбек Хочоров (Кгз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Азатбек Хочоров (Кгз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Азатбек Хочоров (Кгз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) должен быть в хорошей физической форме. Азатбек Хочоров (Кгз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Абдул Карим Бадахши (Афг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Абдул Карим Бадахши (Афг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Абдул Карим Бадахши (Афг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Абдул Карим Бадахши (Афг) валится с ног. К тому же, Абдул Карим Бадахши (Афг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Абдул Карим Бадахши (Афг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Азатбек Хочоров (Кгз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Азатбек Хочоров (Кгз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Азатбек Хочоров (Кгз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Азатбек Хочоров (Кгз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Абдул Карим Бадахши (Афг) будет намного сильнее, чем Азатбек Хочоров (Кгз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Азатбек Хочоров (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

Свою самую выдающуюся победу Абдул Карим Бадахши (Афг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Абдул Карим Бадахши (Афг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Абдул Карим Бадахши (Афг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Абдул Карим Бадахши (Афг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Абдул Карим Бадахши (Афг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Азатбек Хочоров (Кгз)

На данный момент Азатбек Хочоров (Кгз) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Азатбек Хочоров (Кгз) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Азатбек Хочоров (Кгз) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Азатбек Хочоров (Кгз) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Азатбек Хочоров (Кгз) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 октября

Несмотря на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Азатбек Хочоров (Кгз) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Абдул Карим Бадахши (Афг) легко справится с таким соперником, как Азатбек Хочоров (Кгз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.