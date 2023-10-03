«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). На ринге его участники появятся в 19:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Абдул Карим Бадахши (Афг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Азатбек Хочоров (Кгз), так что вряд ли в 19:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Азатбек Хочоров (Кгз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Абдул Карим Бадахши (Афг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Абдул Карим Бадахши (Афг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Абдул Карим Бадахши (Афг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Абдул Карим Бадахши (Афг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Азатбек Хочоров (Кгз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Азатбек Хочоров (Кгз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Азатбек Хочоров (Кгз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) должен быть в хорошей физической форме. Азатбек Хочоров (Кгз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Абдул Карим Бадахши (Афг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Абдул Карим Бадахши (Афг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Абдул Карим Бадахши (Афг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Абдул Карим Бадахши (Афг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Азатбек Хочоров (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Азатбек Хочоров (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Азатбек Хочоров (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Азатбек Хочоров (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Абдул Карим Бадахши (Афг) будет намного сильнее, чем Азатбек Хочоров (Кгз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Азатбек Хочоров (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Абдул Карим Бадахши (Афг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Абдул Карим Бадахши (Афг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Азатбек Хочоров (Кгз)

На данный момент Азатбек Хочоров (Кгз) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Азатбек Хочоров (Кгз) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Азатбек Хочоров (Кгз) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Азатбек Хочоров (Кгз) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Азатбек Хочоров (Кгз) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 октября

Спортивные эксперты считают, что Абдул Карим Бадахши (Афг) сейчас намного сильнее, чем Азатбек Хочоров (Кгз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Абдул Карим Бадахши (Афг) сейчас находится на пике формы, так что Азатбек Хочоров (Кгз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Абдул Карим Бадахши (Афг).