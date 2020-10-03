Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель. Прогноз, ставки на матч(03.10.23)

Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель (03.10.2023), ставки и коэффициенты

03.10.2023 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дель Пино/Мидон , а противостоять в этом поединке будет Баррейрос Рейес/Прехтель.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03.10.2023, а его начало по МСК будет в 21:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Дель Пино/Мидон. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03.10.2023, ведь именно в этот день на корте встречаются Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Дель Пино/Мидон имеет на своем счету три победы, Баррейрос Рейес/Прехтель может похвастаться четырьмя.

Дель Пино/Мидон

Болельщики ожидали, что на этом турнире Дель Пино/Мидон продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Дель Пино/Мидон в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Дель Пино/Мидон сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Дель Пино/Мидон немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Баррейрос Рейес/Прехтель

Во взрослом туре Баррейрос Рейес/Прехтель проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Баррейрос Рейес/Прехтель пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Баррейрос Рейес/Прехтель предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Баррейрос Рейес/Прехтель еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель. Прогноз, ставки на матч(03.10.23)

Дель Пино/Мидон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дель Пино/Мидон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дель Пино/Мидон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дель Пино/Мидон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дель Пино/Мидон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дель Пино/Мидон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дель Пино/Мидон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Баррейрос Рейес/Прехтель

В этом сезоне Баррейрос Рейес/Прехтель не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Баррейрос Рейес/Прехтель сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Баррейрос Рейес/Прехтель допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Баррейрос Рейес/Прехтель допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Баррейрос Рейес/Прехтель демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель: будет сделан акцент на атакующий теннис

Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дель Пино/Мидон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррейрос Рейес/Прехтель хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дель Пино/Мидон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррейрос Рейес/Прехтель умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дель Пино/Мидон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррейрос Рейес/Прехтель вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дель Пино/Мидон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дель Пино/Мидон — Баррейрос Рейес/Прехтель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дель Пино/Мидон и Баррейрос Рейес/Прехтель сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дель Пино/Мидон, и Баррейрос Рейес/Прехтель будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.