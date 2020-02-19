Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.02.20)

Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад (20-го февраля), ставки и коэффициенты

20-го февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фиона Ганз , а противостоять в этом поединке будет Жаклин Кабаж Авад.



Судья теннисного матча Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Фиона Ганз имеет четыре победы, то Жаклин Кабаж Авад может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го февраля откроет его противостояние Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Жаклин Кабаж Авад может гордиться семью победами, а вот Фиона Ганз имеет только пять выигранных встреч.

Фиона Ганз

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фиона Ганз находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фиона Ганз является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фиона Ганз умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фиона Ганз обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фиона Ганз может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Жаклин Кабаж Авад

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Жаклин Кабаж Авад на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Жаклин Кабаж Авад демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Жаклин Кабаж Авад имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Жаклин Кабаж Авад намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Жаклин Кабаж Авад не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Жаклин Кабаж Авад будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Жаклин Кабаж Авад и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Жаклин Кабаж Авад умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад впервые будут встречаться между собой. Если Фиона Ганз уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жаклин Кабаж Авад пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фиона Ганз демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фиона Ганз – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.02.20)

Фиона Ганз

На этом турнире именно Фиона Ганз может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Фиона Ганз отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Фиона Ганз еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Фиона Ганз не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Жаклин Кабаж Авад

В этом сезоне Жаклин Кабаж Авад не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Жаклин Кабаж Авад сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Жаклин Кабаж Авад допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Жаклин Кабаж Авад допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Жаклин Кабаж Авад демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Фиона Ганз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Жаклин Кабаж Авад имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Фиона Ганз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фиона Ганз — Жаклин Кабаж Авад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фиона Ганз и Жаклин Кабаж Авад.



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