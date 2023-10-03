Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер: соперники не будут долго запрягать

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер (04-го октября 2023 года), ставки и коэффициенты

04-го октября 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио , а противостоять в этом поединке будет Себастьян Офнер.



Так как Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Себастьян Офнер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04-го октября 2023 года. Но, доказать обратное Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер:

В 05:00 по Москве Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Себастьян Офнер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го октября 2023 года. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

По непонятным причинам Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Себастьян Офнер

На этом турнире Себастьян Офнер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Себастьян Офнер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Себастьян Офнер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Себастьян Офнер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Себастьян Офнер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Себастьян Офнер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Себастьян Офнер впервые будут встречаться между собой. Если Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Себастьян Офнер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер 04-го октября 2023 года

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

На данном турнире Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио, это умение играть на травяных кортах.

Себастьян Офнер

Себастьян Офнер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Себастьян Офнер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Себастьян Офнер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Себастьян Офнер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Себастьян Офнер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Себастьян Офнер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Себастьян Офнер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Себастьян Офнер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Себастьян Офнер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Себастьян Офнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Себастьян Офнер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.