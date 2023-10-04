Джордан Томпсон — Теренке Атмане: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Джордан Томпсон — Теренке Атмане 05.10.2023

05.10.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Джордан Томпсон , а противостоять в этом поединке будет Теренке Атмане.



05.10.2023 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Джордан Томпсон и Теренке Атмане. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Джордан Томпсон может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Джордан Томпсон — Теренке Атмане. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 05.10.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джордан Томпсон — Теренке Атмане вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джордан Томпсон и Теренке Атмане не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Джордан Томпсон

Пока Джордан Томпсон не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Джордан Томпсон находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Джордан Томпсон будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Джордан Томпсон довольно неплохо играет на данном покрытии.



Теренке Атмане

На этом турнире Теренке Атмане играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Теренке Атмане все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Теренке Атмане не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Теренке Атмане уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Теренке Атмане на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Теренке Атмане пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Джордан Томпсон» — «Теренке Атмане»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Джордан Томпсон — Теренке Атмане 05.10.2023

Джордан Томпсон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джордан Томпсон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джордан Томпсон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джордан Томпсон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джордан Томпсон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джордан Томпсон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джордан Томпсон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джордан Томпсон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Теренке Атмане

В этом сезоне Теренке Атмане не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Теренке Атмане сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Теренке Атмане допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Теренке Атмане допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Теренке Атмане демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джордан Томпсон — Теренке Атмане Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джордан Томпсон и Теренке Атмане. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джордан Томпсон — Теренке Атмане: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джордан Томпсон и Теренке Атмане, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джордан Томпсон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Теренке Атмане имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джордан Томпсон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джордан Томпсон и Теренке Атмане на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джордан Томпсон — Теренке Атмане. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джордан Томпсон и Теренке Атмане сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джордан Томпсон, и Теренке Атмане будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.