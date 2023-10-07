«Лэндри Уорд (США)» – «Альфред Уолкер (США)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07-го октября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Лэндри Уорд (США) — Альфред Уолкер (США). На ринге его участники появятся в 05:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Лэндри Уорд (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 07-го октября 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лэндри Уорд (США) — Альфред Уолкер (США). По Москве начало данного поединка будет в 05:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лэндри Уорд (США) — Альфред Уолкер (США):

победа Лэндри Уорд (США) – 1.438, ничья – 55, победа Альфред Уолкер (США) – 2.801

Прогноз на матч Лэндри Уорд (США) – Альфред Уолкер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го октября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.438 окажутся выигрышными, если Лэндри Уорд (США) станет победителем боя. Если выиграет Альфред Уолкер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.801.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лэндри Уорд (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лэндри Уорд (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лэндри Уорд (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лэндри Уорд (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лэндри Уорд (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лэндри Уорд (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Альфред Уолкер (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Альфред Уолкер (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Альфред Уолкер (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Альфред Уолкер (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Альфред Уолкер (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Лэндри Уорд (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лэндри Уорд (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лэндри Уорд (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лэндри Уорд (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лэндри Уорд (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лэндри Уорд (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Альфред Уолкер (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Альфред Уолкер (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Альфред Уолкер (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Альфред Уолкер (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Альфред Уолкер (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Лэндри Уорд (США) – Альфред Уолкер (США) 07.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лэндри Уорд (США) и Альфред Уолкер (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Лэндри Уорд (США) и Альфред Уолкер (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лэндри Уорд (США) и Альфред Уолкер (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лэндри Уорд (США) и Альфред Уолкер (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Лэндри Уорд (США) и Альфред Уолкер (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Лэндри Уорд (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Лэндри Уорд (США) — Альфред Уолкер (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Альфред Уолкер (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лэндри Уорд (США)

Несмотря на то, что Лэндри Уорд (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Лэндри Уорд (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Лэндри Уорд (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Лэндри Уорд (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Альфред Уолкер (США)

В данный момент Альфред Уолкер (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Альфред Уолкер (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Альфред Уолкер (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Альфред Уолкер (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Лэндри Уорд (США) — Альфред Уолкер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го октября 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Лэндри Уорд (США) — Альфред Уолкер (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Лэндри Уорд (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Лэндри Уорд (США) сейчас находится на пике формы, так что Альфред Уолкер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Лэндри Уорд (США).