Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3. Прогноз, ставки на матч (06.10.23)

06 октября в 19:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур, в котором на своей площадке местный клуб Амстердам Хай Про 3×3 примет соперника по национальному первенству Мантинга Мариямполе 3х3.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Амстердам Хай Про 3×3 – Мантинга Мариямполе 3х3 запланирован только на 06 октября, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 19:20 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 проводит на своей площадке, и 06 октября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Мантинга Мариямполе 3х3. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 19:20 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Амстердам Хай Про 3×3, а один раз сильнее были игроки БК Мантинга Мариямполе 3х3.

Амстердам Хай Про 3×3

На этот матч баскетболисты клуба Амстердам Хай Про 3×3 выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Мантинга Мариямполе 3х3

На данный момент баскетбольный клуб Мантинга Мариямполе 3х3 занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Мантинга Мариямполе 3х3 мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Мантинга Мариямполе 3х3 не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3, запланированного на 06 октября. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:20 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Амстердам Хай Про 3×3 и Мантинга Мариямполе 3х3 предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Амстердам Хай Про 3×3.



Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.10.23)

Амстердам Хай Про 3×3

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Амстердам Хай Про 3×3 сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Амстердам Хай Про 3×3 бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Мантинга Мариямполе 3х3

В прошлом матче баскетбольный клуб Мантинга Мариямполе 3х3 потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мантинга Мариямполе 3х3 и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Мантинга Мариямполе 3х3 находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3, который должен пройти 06 октября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:20 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Амстердам Хай Про 3×3 подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Амстердам Хай Про 3×3 и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Амстердам Хай Про 3×3 еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Мантинга Мариямполе 3х3 был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Мантинга Мариямполе 3х3 выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Мантинга Мариямполе 3х3 немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амстердам Хай Про 3×3 — Мантинга Мариямполе 3х3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Амстердам Хай Про 3×3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Амстердам Хай Про 3×3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Мантинга Мариямполе 3х3 не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Мантинга Мариямполе 3х3 уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Мантинга Мариямполе 3х3 очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.