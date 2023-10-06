МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова 06 октября

06 октября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут МакКартни Кесслер , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Тихонова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 06 октября, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — МакКартни Кесслер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06 октября откроет его противостояние МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Анастасия Тихонова может гордиться семью победами, а вот МакКартни Кесслер имеет только пять выигранных встреч.

МакКартни Кесслер

В этом сезоне МакКартни Кесслер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что МакКартни Кесслер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, МакКартни Кесслер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато МакКартни Кесслер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что МакКартни Кесслер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. МакКартни Кесслер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Анастасия Тихонова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Анастасия Тихонова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Анастасия Тихонова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Анастасия Тихонова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Анастасия Тихонова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Анастасия Тихонова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова (06 октября), ставки и коэффициенты

МакКартни Кесслер

Несмотря на внушительный возраст, МакКартни Кесслер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как МакКартни Кесслер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. МакКартни Кесслер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче МакКартни Кесслер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. МакКартни Кесслер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Анастасия Тихонова

Этот сезон Анастасия Тихонова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Анастасия Тихонова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Анастасия Тихонова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Анастасия Тихонова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И МакКартни Кесслер, и Анастасия Тихонова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ МакКартни Кесслер — Анастасия Тихонова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что МакКартни Кесслер и Анастасия Тихонова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.