Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.10.23)

11-го октября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Байерлова/Пэрнеби , а противостоять в этом поединке будет Аттуру/Бхасин.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11-го октября, а его начало по МСК будет в 05:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Байерлова/Пэрнеби. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин:

Теннисный поединок Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин запланирован организаторами турнира на 11-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 05:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Байерлова/Пэрнеби и Аттуру/Бхасин встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Байерлова/Пэрнеби имеет три победы при одном поражении.

Байерлова/Пэрнеби

В большинстве своих выигранных поединков Байерлова/Пэрнеби берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Байерлова/Пэрнеби с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Байерлова/Пэрнеби сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Байерлова/Пэрнеби также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Аттуру/Бхасин

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аттуру/Бхасин теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аттуру/Бхасин имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аттуру/Бхасин испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аттуру/Бхасин выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аттуру/Бхасин занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Байерлова/Пэрнеби и Аттуру/Бхасин впервые будут встречаться между собой. Если Байерлова/Пэрнеби уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Аттуру/Бхасин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Байерлова/Пэрнеби демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Байерлова/Пэрнеби – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин. Прогноз, ставки на матч(11.10.23)

Байерлова/Пэрнеби

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Байерлова/Пэрнеби выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Байерлова/Пэрнеби всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Байерлова/Пэрнеби уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Байерлова/Пэрнеби занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Байерлова/Пэрнеби больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Байерлова/Пэрнеби имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аттуру/Бхасин

В этом сезоне Аттуру/Бхасин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Аттуру/Бхасин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Аттуру/Бхасин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Аттуру/Бхасин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Аттуру/Бхасин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Байерлова/Пэрнеби и Аттуру/Бхасин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин: порядок побьёт класс

Байерлова/Пэрнеби и Аттуру/Бхасин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Байерлова/Пэрнеби имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аттуру/Бхасин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Байерлова/Пэрнеби. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аттуру/Бхасин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Байерлова/Пэрнеби довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аттуру/Бхасин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Байерлова/Пэрнеби.

СЕГОДНЯ МАТЧ Байерлова/Пэрнеби — Аттуру/Бхасин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Байерлова/Пэрнеби и Аттуру/Бхасин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Байерлова/Пэрнеби и для Аттуру/Бхасин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.