«Анхель Айяла Лардизабал (Мек)» – «Феликс Альварадо (Ник)». 15.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Анхель Айяла Лардизабал (Мек) проведет 15-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Феликс Альварадо (Ник). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 15-го октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Анхель Айяла Лардизабал (Мек) — Феликс Альварадо (Ник). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анхель Айяла Лардизабал (Мек) — Феликс Альварадо (Ник):

победа Анхель Айяла Лардизабал (Мек) – 1.48, ничья – 16, победа Феликс Альварадо (Ник) – 2.964

Прогноз на матч Анхель Айяла Лардизабал (Мек) – Феликс Альварадо (Ник) Бои, титульный бой, 15-го октября :

По коэффициенту 1.48 ставить на то, что выиграет Анхель Айяла Лардизабал (Мек) не очень выгодно, а вот Феликс Альварадо (Ник) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.964.

История личных встреч

Анхель Айяла Лардизабал (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Анхель Айяла Лардизабал (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Анхель Айяла Лардизабал (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Анхель Айяла Лардизабал (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Анхель Айяла Лардизабал (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Анхель Айяла Лардизабал (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Анхель Айяла Лардизабал (Мек) может и не устоять на ногах.

Феликс Альварадо (Ник) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Феликс Альварадо (Ник) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Феликс Альварадо (Ник), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Феликс Альварадо (Ник) должен быть в хорошей физической форме. Феликс Альварадо (Ник) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Анхель Айяла Лардизабал (Мек) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Анхель Айяла Лардизабал (Мек) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Анхель Айяла Лардизабал (Мек) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Анхель Айяла Лардизабал (Мек) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Анхель Айяла Лардизабал (Мек) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Анхель Айяла Лардизабал (Мек) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Феликс Альварадо (Ник) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Феликс Альварадо (Ник) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Феликс Альварадо (Ник) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Феликс Альварадо (Ник) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Феликс Альварадо (Ник) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Феликс Альварадо (Ник) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Феликс Альварадо (Ник) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Анхель Айяла Лардизабал (Мек) – Феликс Альварадо (Ник) 15.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Анхель Айяла Лардизабал (Мек) — Феликс Альварадо (Ник) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Феликс Альварадо (Ник) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Анхель Айяла Лардизабал (Мек)

Анхель Айяла Лардизабал (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Анхель Айяла Лардизабал (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Анхель Айяла Лардизабал (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Анхель Айяла Лардизабал (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Анхель Айяла Лардизабал (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Феликс Альварадо (Ник)

Прошлый бой Феликс Альварадо (Ник) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Феликс Альварадо (Ник) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Феликс Альварадо (Ник) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Феликс Альварадо (Ник) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Анхель Айяла Лардизабал (Мек) — Феликс Альварадо (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го октября

В настоящее время Анхель Айяла Лардизабал (Мек) и Феликс Альварадо (Ник) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Анхель Айяла Лардизабал (Мек) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Анхель Айяла Лардизабал (Мек) — Феликс Альварадо (Ник) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Анхель Айяла Лардизабал (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.