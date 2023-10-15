«Тим Цзю (Авс)» – «Брайн Мендоза (США)». 15.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 15-го октября должен состояться бой Тим Цзю (Авс) — Брайн Мендоза (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тим Цзю (Авс) и Брайн Мендоза (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тим Цзю (Авс) — Брайн Мендоза (США) пройдет 15-го октября, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тим Цзю (Авс) имеет две победы нокаутом, а Брайн Мендоза (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тим Цзю (Авс) — Брайн Мендоза (США):

победа Тим Цзю (Авс) – 1.26, ничья – 17, победа Брайн Мендоза (США) – 3.86

Прогноз на матч Тим Цзю (Авс) – Брайн Мендоза (США) Бои, титульный бой, 15-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Тим Цзю (Авс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.26. А котировка на то, что Брайн Мендоза (США) будет сильнее повысилась до 3.86.

История личных встреч

Тим Цзю (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тим Цзю (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тим Цзю (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тим Цзю (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тим Цзю (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тим Цзю (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тим Цзю (Авс) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Брайн Мендоза (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Брайн Мендоза (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Брайн Мендоза (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Брайн Мендоза (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Брайн Мендоза (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Тим Цзю (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тим Цзю (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тим Цзю (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тим Цзю (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Брайн Мендоза (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Брайн Мендоза (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Брайн Мендоза (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Брайн Мендоза (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Брайн Мендоза (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Брайн Мендоза (США) должен задуматься о своей обороне.

Тим Цзю (Авс) – Брайн Мендоза (США) 15.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тим Цзю (Авс) и Брайн Мендоза (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тим Цзю (Авс) и Брайн Мендоза (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тим Цзю (Авс) и Брайн Мендоза (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тим Цзю (Авс) и Брайн Мендоза (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тим Цзю (Авс) — Брайн Мендоза (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Брайн Мендоза (США) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Тим Цзю (Авс) в данный момент сильнее, нежели Брайн Мендоза (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тим Цзю (Авс)

На самом деле Тим Цзю (Авс) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Тим Цзю (Авс) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Тим Цзю (Авс) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Тим Цзю (Авс) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Тим Цзю (Авс) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Брайн Мендоза (США)

В данный момент Брайн Мендоза (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Брайн Мендоза (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Брайн Мендоза (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Брайн Мендоза (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тим Цзю (Авс) — Брайн Мендоза (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го октября

В настоящее время Тим Цзю (Авс) и Брайн Мендоза (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Тим Цзю (Авс) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тим Цзю (Авс) — Брайн Мендоза (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тим Цзю (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.