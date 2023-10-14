Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.10.23)

Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро (14-го октября 2023 года), ставки и коэффициенты

14-го октября 2023 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аугусту душ Сантуш/Шиссл , а противостоять в этом поединке будет Дутра Да Силва/Рибеиро.



Аугусту душ Сантуш/Шиссл считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Дутра Да Силва/Рибеиро 14-го октября 2023 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 21:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го октября 2023 года откроет его противостояние Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дутра Да Силва/Рибеиро может гордиться семью победами, а вот Аугусту душ Сантуш/Шиссл имеет только пять выигранных встреч.

Аугусту душ Сантуш/Шиссл

В этом сезоне Аугусту душ Сантуш/Шиссл показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Аугусту душ Сантуш/Шиссл играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Аугусту душ Сантуш/Шиссл умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Аугусту душ Сантуш/Шиссл и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Аугусту душ Сантуш/Шиссл будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Аугусту душ Сантуш/Шиссл чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Дутра Да Силва/Рибеиро

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Дутра Да Силва/Рибеиро теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Дутра Да Силва/Рибеиро имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Дутра Да Силва/Рибеиро испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Дутра Да Силва/Рибеиро выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Дутра Да Силва/Рибеиро занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Аугусту душ Сантуш/Шиссл» — «Дутра Да Силва/Рибеиро»: прогноз автора

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Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.10.23)

Аугусту душ Сантуш/Шиссл

Аугусту душ Сантуш/Шиссл не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Аугусту душ Сантуш/Шиссл любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Аугусту душ Сантуш/Шиссл умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Аугусту душ Сантуш/Шиссл не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Аугусту душ Сантуш/Шиссл умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дутра Да Силва/Рибеиро

В этом сезоне Дутра Да Силва/Рибеиро не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Дутра Да Силва/Рибеиро сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Дутра Да Силва/Рибеиро допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Дутра Да Силва/Рибеиро допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Дутра Да Силва/Рибеиро демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аугусту душ Сантуш/Шиссл имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дутра Да Силва/Рибеиро в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аугусту душ Сантуш/Шиссл превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дутра Да Силва/Рибеиро сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аугусту душ Сантуш/Шиссл гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аугусту душ Сантуш/Шиссл — Дутра Да Силва/Рибеиро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Аугусту душ Сантуш/Шиссл и Дутра Да Силва/Рибеиро, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.