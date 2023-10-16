Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос. Прогноз, ставки на матч (17.10.23)

17.10.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Никлас Салминен/Хелиоваара , а противостоять в этом поединке будет Демолинер/Матос.



17.10.2023 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Никлас Салминен/Хелиоваара и Демолинер/Матос. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Никлас Салминен/Хелиоваара может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос, которая пройдет 17.10.2023 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Никлас Салминен/Хелиоваара

Этот турнир Никлас Салминен/Хелиоваара проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Никлас Салминен/Хелиоваара может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Никлас Салминен/Хелиоваара однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Никлас Салминен/Хелиоваара имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Никлас Салминен/Хелиоваара левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Никлас Салминен/Хелиоваара хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Демолинер/Матос

Во взрослом туре Демолинер/Матос проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Демолинер/Матос пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Демолинер/Матос предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Демолинер/Матос еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос

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Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.23)

Никлас Салминен/Хелиоваара

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Никлас Салминен/Хелиоваара выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Никлас Салминен/Хелиоваара всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Никлас Салминен/Хелиоваара уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Никлас Салминен/Хелиоваара занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Никлас Салминен/Хелиоваара больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Никлас Салминен/Хелиоваара имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Демолинер/Матос

Выступать в зале Демолинер/Матос не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Демолинер/Матос старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Демолинер/Матос принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Демолинер/Матос демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Демолинер/Матос даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Демолинер/Матос хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Никлас Салминен/Хелиоваара и Демолинер/Матос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос: ставим на двойные ошибки

Никлас Салминен/Хелиоваара и Демолинер/Матос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Никлас Салминен/Хелиоваара имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Демолинер/Матос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Никлас Салминен/Хелиоваара. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Демолинер/Матос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Никлас Салминен/Хелиоваара довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Демолинер/Матос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Никлас Салминен/Хелиоваара.

СЕГОДНЯ МАТЧ Никлас Салминен/Хелиоваара — Демолинер/Матос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Никлас Салминен/Хелиоваара и Демолинер/Матос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Никлас Салминен/Хелиоваара и для Демолинер/Матос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.