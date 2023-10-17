Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.23)

Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова (17.10.2023), ставки и коэффициенты

17.10.2023 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лазаренко/Шань , а противостоять в этом поединке будет Кенжибаева/Рустемова.



В 17:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 17.10.2023, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17.10.2023 откроет его противостояние Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кенжибаева/Рустемова может гордиться семью победами, а вот Лазаренко/Шань имеет только пять выигранных встреч.

Лазаренко/Шань

В этом сезоне Лазаренко/Шань показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лазаренко/Шань играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лазаренко/Шань умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лазаренко/Шань и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лазаренко/Шань будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лазаренко/Шань чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кенжибаева/Рустемова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кенжибаева/Рустемовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кенжибаева/Рустемова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кенжибаева/Рустемова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кенжибаева/Рустемова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кенжибаева/Рустемова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.23)

Лазаренко/Шань

В этом сезоне Лазаренко/Шань демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лазаренко/Шань уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лазаренко/Шань любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лазаренко/Шань часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лазаренко/Шань умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кенжибаева/Рустемова

В этом сезоне Кенжибаева/Рустемова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кенжибаева/Рустемова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кенжибаева/Рустемова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кенжибаева/Рустемова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кенжибаева/Рустемова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова: порядок побьёт класс

Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лазаренко/Шань имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кенжибаева/Рустемова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лазаренко/Шань. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кенжибаева/Рустемова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лазаренко/Шань довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кенжибаева/Рустемова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лазаренко/Шань.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лазаренко/Шань — Кенжибаева/Рустемова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лазаренко/Шань и Кенжибаева/Рустемова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лазаренко/Шань и для Кенжибаева/Рустемова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.