Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз и ставка на матч Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор 18.10.2023

18.10.2023 в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Феликс Корвин , а противостоять в этом поединке будет Херардо Лопес Вильясенор.



Феликс Корвин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18.10.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Херардо Лопес Вильясенор. По Москве данный поединок начнется в 00:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Херардо Лопес Вильясенор, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18.10.2023 откроет его противостояние Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 00:30 по МСК, то есть до начала игры. Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Херардо Лопес Вильясенор может гордиться семью победами, а вот Феликс Корвин имеет только пять выигранных встреч.

Феликс Корвин

В этом сезоне Феликс Корвин имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Феликс Корвин может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Феликс Корвин еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Херардо Лопес Вильясенор

Во взрослом туре Херардо Лопес Вильясенор проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Херардо Лопес Вильясенор пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Херардо Лопес Вильясенор предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Херардо Лопес Вильясенор еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор 18.10.2023

Феликс Корвин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Феликс Корвин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Феликс Корвин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Феликс Корвин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Феликс Корвин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Феликс Корвин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Феликс Корвин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Феликс Корвин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Херардо Лопес Вильясенор

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Херардо Лопес Вильясенор все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Херардо Лопес Вильясенор сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Херардо Лопес Вильясенор все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Херардо Лопес Вильясенор предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор: кто пройдет в следующий раунд?

Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Феликс Корвин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Херардо Лопес Вильясенор хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Феликс Корвин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Херардо Лопес Вильясенор умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Феликс Корвин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Херардо Лопес Вильясенор вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Феликс Корвин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Феликс Корвин — Херардо Лопес Вильясенор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Феликс Корвин и Херардо Лопес Вильясенор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.