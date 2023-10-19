Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. Прогноз, ставки на матч (20.10.23)

20 октября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аунчиса Шанта , а противостоять в этом поединке будет Пуннин Ковапитуктед.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед можно будет вплоть до 07:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 20 октября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20 октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:00 по Москве, пока не начался поединок. Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Аунчиса Шанта

В этом сезоне Аунчиса Шанта демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Аунчиса Шанта снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Аунчиса Шанта является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Аунчиса Шанта не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Аунчиса Шанта еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Пуннин Ковапитуктед

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Пуннин Ковапитуктед теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Пуннин Ковапитуктед имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Пуннин Ковапитуктед испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Пуннин Ковапитуктед выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Пуннин Ковапитуктед занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед впервые будут встречаться между собой. Если Аунчиса Шанта уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Пуннин Ковапитуктед пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Аунчиса Шанта демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Аунчиса Шанта – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед (20 октября), ставки и коэффициенты

Аунчиса Шанта

В этом сезоне Аунчиса Шанта демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Аунчиса Шанта уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Аунчиса Шанта любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Аунчиса Шанта часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Аунчиса Шанта умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Пуннин Ковапитуктед

Пуннин Ковапитуктед лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пуннин Ковапитуктед играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пуннин Ковапитуктед начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пуннин Ковапитуктед выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пуннин Ковапитуктед сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед: погода помешает показать хороший теннис

Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аунчиса Шанта имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пуннин Ковапитуктед хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аунчиса Шанта. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пуннин Ковапитуктед умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аунчиса Шанта довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пуннин Ковапитуктед вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аунчиса Шанта.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аунчиса Шанта и для Пуннин Ковапитуктед, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.