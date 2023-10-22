«Джошуа Буатси (Вел)» – «Дэн Азиз (Вел)». 22.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джошуа Буатси (Вел) проведет 22 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дэн Азиз (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джошуа Буатси (Вел) — Дэн Азиз (Вел) пройдет 22 октября, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джошуа Буатси (Вел) имеет две победы нокаутом, а Дэн Азиз (Вел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джошуа Буатси (Вел) — Дэн Азиз (Вел):

победа Джошуа Буатси (Вел) – 1.377, ничья – 18.5, победа Дэн Азиз (Вел) – 3.58

Прогноз на матч Джошуа Буатси (Вел) – Дэн Азиз (Вел) Бои, титульный бой, 22 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Джошуа Буатси (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.377. А котировка на то, что Дэн Азиз (Вел) будет сильнее повысилась до 3.58.

История личных встреч

На данный момент Джошуа Буатси (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джошуа Буатси (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джошуа Буатси (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джошуа Буатси (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Дэн Азиз (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дэн Азиз (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дэн Азиз (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дэн Азиз (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Дэн Азиз (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джошуа Буатси (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джошуа Буатси (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джошуа Буатси (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джошуа Буатси (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джошуа Буатси (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джошуа Буатси (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Дэн Азиз (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дэн Азиз (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дэн Азиз (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дэн Азиз (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дэн Азиз (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дэн Азиз (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Джошуа Буатси (Вел) – Дэн Азиз (Вел) 22.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джошуа Буатси (Вел) и Дэн Азиз (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джошуа Буатси (Вел) и Дэн Азиз (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джошуа Буатси (Вел) и Дэн Азиз (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джошуа Буатси (Вел) и Дэн Азиз (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джошуа Буатси (Вел) легко справится с таким соперником, как Дэн Азиз (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Джошуа Буатси (Вел) — Дэн Азиз (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дэн Азиз (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джошуа Буатси (Вел)

Так как Джошуа Буатси (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джошуа Буатси (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джошуа Буатси (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джошуа Буатси (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Дэн Азиз (Вел)

Уже несколько лет Дэн Азиз (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Дэн Азиз (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Дэн Азиз (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джошуа Буатси (Вел) — Дэн Азиз (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 22 октября

В этом поединке Джошуа Буатси (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Дэн Азиз (Вел), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джошуа Буатси (Вел) и Дэн Азиз (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джошуа Буатси (Вел) выиграет с помощью нокаута.